Zi de coșmar pentru Alisson și Van Dijk! Liverpool a pierdut derby-ul cu Arsenal de pe Emirates

Arsenal a deschis scorul în minutul 14. Kai Havertz a scăpat pe contraatac, Alisson a respins șutul germanului, însă Bukayo Saka a fost pe fază și a împins balonul în plasă. Liverpool a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză după un autogol al lui Gabriel Magalhaes.

Repriza secundă a fost marcată de două erori în defensiva lui Liverpool. Gabriel Martinelli a marcat pentru 2-1 în minutul 67 după o nesincronizare între Alisson și Virgil van Dijk. Fundașul a protejat mingea în duelul cu Martinelli, însă portarul lui Liverpool a respins greșit, iar atacantul lui Arsenal a îndeplinit o formalitate.

LEANDRO TROSSARD MAKES IT 3 FOR ARSENAL WHAT A GOAL ALISSON AND VAN DIJK ARE SO BAD ???????????????????????????????????? #ARSLIV pic.twitter.com/vQoKy0VIt9