Viitorul căpitanului „cormoranilor” pe Anfield este incert în momentul de față, situație confirmată de cele mai recente declarații ale sale.

Virgil van Dijk: „Voi fi mereu recunoscător”

Virgil van Dijk a spus că nu are habar de ce se va întâmpla cu cariera sa din vară. Fundașul central olandez a transmis că va fi mereu recunoscător pentru tot ce a trăit la Liverpool, chiar dacă se va despărți de club vara viitoare.

„Vom vedea ce se va întâmpla după acest sezon. Dacă cineva afirmă sau susține că știe ce voi face în sezonul următor, nu este adevărat: habar n-am!

Cel mai important lucru pentru mine este că mă simt bine, am grijă de mine și mai am mulți ani înainte.

Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare. A fost o călătorie incredibilă, de aproape 10 ani, care a reprezentat o parte importantă din viața mea.

Voi fi mereu recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat în acești ani; dacă această colaborare va continua, vom vedea atunci, iar dacă nu, îmi voi lua rămas-bun în vară”, a declarat Virgil van Dijk, conform skysports.com.

Van Dijk, o legendă pentru Liverpool

Liverpool l-a achiziționat pe Virgil van Dijk în ianuarie 2018, plătind către Southampton aproape 85 de milioane de euro. De atunci, olandezul a strâns în tricoul roșu 389 de meciuri, 36 de goluri și 16 pase decisive.

Alături de „cormorani”, Virgil van Dijk a câștigat nouă trofee: de două ori Premier League, o dată Cupa Angliei, de două ori Cupa Ligii Angliei, o dată Supercupa Angliei, o dată Champions League, o dată Supercupa Europei și o dată Campionatul Mondial al Cluburilor.