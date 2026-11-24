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Din articol David Popovici, din nou alături de copiii și tinerii care fac performanță

40 de copii și tineri vulnerabili, care obțin rezultate remarcabile în sport, arte sau la învățătură, sunt premiați marți, 24 noiembrie, în cadrul Galei Burselor DAR, organizate de Fundația Hope and Homes for Children România Campionul David Popovici le va oferi medalii bursierilor DAR

Cea de-a cincea ediție a Galei Burselor DAR are loc la Teatrul Odeon și celebrează determinarea și curajul copiilor care înving provocările și fac performanță Bursierii celei de-a cincea ediții a programului Bursele Dar, al Fundației Hope and Homes for Children, sunt premiați astăzi în cadrul unei gale care celebrează excelența, curajul și determinarea. Începând cu ora 19:00, pe scena Teatrului Odeon, 40 de copii și tineri cu povești de viață impresionante vor primi medaliile DAR, o recunoaștere a rezultatelor deosebite obținute în sport, arte și educație, dar și a forței lor interioare. David Popovici, din nou alături de copiii și tinerii care fac performanță

Campionul David Popovici, ambasador Hope and Homes for Children România, va fi astăzi alături de bursieri, cu medalii și cu motivație pentru parcursul lor viitor. Bursierii ediției a V-a a programului Bursele DAR sunt copii și tineri care practică sport de performanță, au obținut premii la olimpiade școlare sau recunoașteri în domeniile care îi pasionează – muzica, dansul, pictura. Contextele lor de viață dificile, marcate de lipsuri materiale, pierderea unui părinte sau probleme medicale, fac ca aceste rezultate să fie cu adevărat remarcabile și inspiraționale. „Știu cât de multă muncă se află în spatele unui vis și cât de mult contează să ai oameni care cred în tine. Mă bucur că am ocazia să aplaud și să încurajez o nouă generație de bursieri DAR, să le arăt acestor copii și tineri că le vedem eforturile și că avem încredere în ei. Îmi doresc să aibă și ei aceeași încredere în propriile forțe și, în drumul către performanță, să păstreze bucuria de a face ceea ce iubesc” spune David Popovici.

„Un dar adevărat îi spune celui care îl primește că a fost văzut, iar tinerii care urcă anul acesta pe scena Teatrului Odeon sunt văzuți, unii poate pentru prima oară, pentru ceea ce pot face cu o vioară, cu o pensulă, cu o minge sau cu o foaie de matematică în față. Bursa DAR le plătește lecțiile, instrumentele și drumurile la concursuri și, odată cu ele, le lasă ceva care rămâne toată viața: certitudinea că cineva a crezut în ei îndeajuns încât să pună umărul la visul lor. Un copil care a trăit asta o dată pornește altfel la drum și ajunge, de cele mai multe ori, mult mai departe decât și-a închipuit” declară Ștefan Dărăbuș, Director Național Hope and Homes for Children România. Programul Galei de anul acesta include momente speciale, pregătite de bursierii DAR și de invitații speciali: Corul de copii și tineret Maestra, condus de dirijoarea Elena Radu, și orchestra Symphonic Beats, sub bagheta dirijorului Mircea Pădurariu. Bursele DAR reprezintă un program inițiat de Fundația Hope and Homes for Children România în 2022 pentru a susține copiii și tinerii care, în ciuda poveștilor de viață grele, obțin rezultate deosebite și au potențialul de a performa. În ediția 2026–2027, 40 de bursieri beneficiază de o bursă anuală în valoare de 2.000 de euro, precum și de acces la mentorat, activități de dezvoltare personală, două tabere și o rețea de sprijin care să le transforme talentul și munca în oportunități reale pentru viitor. Selecția celor 40 de bursieri a fost realizată de către echipa Hope and Homes for Children, împreună cu un juriu extern, format din profesioniști din jurnalism, sport și arte: Amalia Enache, Horia Tecău, Mihai Morar, Adrian Rădulescu și Ada Condeescu.

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