Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Ciprian Marica în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.

Cei trei au vorbit despre transferul lui Stanciu la ”U” Cluj și au analizat cât de mult va face diferența pentru formația ardeleană.

Ciprian Marica a ales între Denis Drăguș și Nicolae Stanciu: „Cam scârțâie”

Moderatorul Cristi Pintea a corelat transferul căpitanului naționalei României cu venirea lui Denis Drăguș la FCSB și i-a întrebat pe invitații lui care este mutarea mai inspirată și mai bună.

Ciprian Marica a explicat, în exclusivitate pentru VOYO SPORT LIVE, că situația celor doi este extrem de diferită din două perspective. Cea a formei și a situației în care este FCSB față de ”U” Cluj, dar și a momentului din carieră pe care îl traversează Drăguș și Stanciu.