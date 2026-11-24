Cristi Pintea îi are invitați pe Robert Niță și Ciprian Marica în emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1.
Cei trei au vorbit despre transferul lui Stanciu la ”U” Cluj și au analizat cât de mult va face diferența pentru formația ardeleană.
Ciprian Marica a ales între Denis Drăguș și Nicolae Stanciu: „Cam scârțâie”
Moderatorul Cristi Pintea a corelat transferul căpitanului naționalei României cu venirea lui Denis Drăguș la FCSB și i-a întrebat pe invitații lui care este mutarea mai inspirată și mai bună.
Ciprian Marica a explicat, în exclusivitate pentru VOYO SPORT LIVE, că situația celor doi este extrem de diferită din două perspective. Cea a formei și a situației în care este FCSB față de ”U” Cluj, dar și a momentului din carieră pe care îl traversează Drăguș și Stanciu.
„(n.r. Drăguș la FCSB sau Stanciu la ”U” Cluj, care e transferul mai tare?) Nu vin în aceleași situații, pentru că Stanciu este campion și joacă, are ritm, e bine.
Denis Drăguș are nevoie de mai mult timp să se pună la punct, are o mare presiune, prin prisma salariului, iar așteptările sunt foarte mari.
Eu cred că amândoi sunt foarte buni pentru nivelul primei ligi de la noi. Unul este mijlocaș și poate să joace și singur, iar celălalt, Drăguș, depinde și de echipă, iar FCSB este ieșită din formă, nu își găsesc locul. Acolo este tensiune, nervozitate.
Una este să joci la ”U” Cluj și să fii la mijlocul terenului coordonator, să ai liniște, toate mingiile să treacă pe la tine, și alta este să vii la FCSB, unde ai nevoie de echipă și echipa cam scârțâie în momentul ăsta”, a spus Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.