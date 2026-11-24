„Da, poate o să lucrez cu el. Am vorbit de câteva ori cu Ianis și nu știu... Am înțeles că nu are impresar. Eu îl iubesc pe taică-su, a fost idolul meu Gică. Nu numai asta, dar nu aș vrea niciodată un jucător în care nu am încredere. Am renunțat să mai reprezint jucătorii în care nu cred” , a spus Florin Manea, potrivit Fanatik.

Internaționalul român nu s-a adaptat în Turcia, la Alanyaspor, iar impresarul a aflat că fotbalistul nu are în acest moment un agent. Florin Manea a precizat că a purtat deja câteva discuții cu mijlocașul și că ar fi deschis unei colaborări, întrucât are încredere în calitățile sale.

Unde îl vede Florin Manea pe Ianis Hagi

Manea a vorbit și despre posibilele destinații ale lui Ianis Hagi în cazul unei despărțiri de clubul turc. Manea consideră că evoluțiile pe care mijlocașul le-a avut în Scoția, la Rangers, înaintea accidentării, arată că acesta ar putea face față în Italia sau în liga a doua din Anglia.

„Ianis nu și-a spus ultimul cuvânt. Poate s-a greșit cu anumite alegeri pe care le-a făcut. Trebuia să fie mult mai sus. Cine știe, poate o să lucrez eu cu el și revenim. El poate să joace și în Italia, și în Anglia. A jucat foarte bine la Rangers înainte să se accidenteze. Eu l-aș vedea pe Ianis jucând în Anglia, dar să înceapă cu o echipă de top din Championship, să intre un pic în mână. Sau să înceapă în Italia”, a transmis impresarul.

În plus, Florin Manea i-a luat apărarea jucătorului în fața criticilor apărute după meciurile echipei naționale a României: „Dă-mi unul mai bun decât el, un număr 10. Dă-mi un număr 10 să facă ce face Ianis Hagi și nu mai zic nimic. E multă presiune pe Gică Hagi. E Stanciu, care are o vârstă. Eu înțeleg că lumea îl critică pe Gică, dar nu are de ce. La momentul de față, nu e nimeni peste Ianis”.