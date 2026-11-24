Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, tranzacția a fost parafată luni. Imobilul se află în apropierea stadionului Mestalla, în Plaza del Valencia CF, și are o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați, repartizată pe parter și alte cinci etaje.

Spaniolul Ferran Torres a cumpărat clădirea care găzduiește sediul administrativ al fostului său club, Valencia, pentru aproximativ 7 milioane de euro.

Ferran Torres a intrat în lumea imobiliară! Investiție de 7.000.000 de euro

Valencia nu va părăsi imediat clădirea, ci va continua să o folosească în baza unui contract de închiriere. Clubul va rămâne acolo până la mutarea în noul stadion, Nou Mestalla, pentru care este vizat sezonul 2027-2028.

După plecarea angajaților clubului, Ferran Torres intenționează să înceapă lucrările de renovare a imobilului.

Aceasta nu este prima investiție imobiliară a fotbalistului în zona Mestalla. Potrivit Valencia Plaza, atacantul mai deține o clădire de birouri în apropiere, cu aproximativ 50 de spații închiriate.

Ferran Torres a crescut în academia Valenciei, a debutat la prima echipă în 2017 și a părăsit clubul în 2020, când a semnat cu Manchester City.

În carieră a mai evoluat pentru Barcelona și PSG, pentru cei din urmă semnând în vara acestui an. Până la momentul redactării acestui articol a bifat 15 partide, a marcat opt goluri și a livrat o pasă decisivă.