RUPTURA TOTALA intra Mourinho si Pogba! Scena incredibila intre cei doi la antrenamentul de azi! VIDEO

Situatie exploziva la Manchester United, unul dintre cele mai bogate cluburi din lume. Jose Mourinho e in razboi pe fata cu cel mai scump jucator transferat vreodata de englezi - Paul Pogba, rascumparat de la Juventus cu 105 milioane de euro.

Acesta a criticat stilul defensiv al lui Mourinho dupa remiza cu Wolves si a fost lasat in afara lotului la partida de aseara din Cupa Ligii cu Derby County. Mai mult, Mourinho a decis ca Pogba sa nu mai fie capitanul echipei, dupa ce ii acordase banderola in startul sezonului.

Pogba a venit azi dimineata la antrenament si parea intr-o dispozitie buna, insa Mourinho l-a luat instant in primire si a inceput sa-l certe, intr-o inregistrare surpriinsa de Sky Sports.

Potrivit Daily Mail, managerul englezilor e nemultumit de atitudinea lui Pogba, care asculta muzica tare in autocarul echipei si de faptul ca recent a ales sa plece de la stadion cu un Rolls Royce cu sofer in loc sa-si insoteasca colegii cu autocarul echipei.

Potrivit jurnalistilor britanici, Pogba a cerut sa fie lasat la Barcelona in aceasta vara, insa a fost refuzat. Acum toata lumea se intreaba cine va pleca primul de la Manchester United, echipa aflata pe locul 7 in Premier League. Mourinho risca sa fie demis in perioada urmatoare, cand vin testele grele cu Chelsea, Juventus sau Manchester City.

JUST IN! ????

Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ❄️

What has been said between the pair this morning? ???? pic.twitter.com/nRiTEgDJlH