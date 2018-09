Interviu cu noua senzatie din Liga 1 | Este prieten cu Pogba si Varane, a fost dorit de Liverpool si Chelsea si este fan PSG

Noua senzatie a lui Sepsi spune ca mai tine legatura cu Paul Pogba.

Autor: Gabriel Chirea

Birahima Tandia (25 ani) a fost coleg la loturile de juniori ale Frantei cu campionii mondiali Pogba si Varane. Jucatorul lui Sepsi e nascut in regiunea pariziana si e fan PSG. Mijlocasul a fost dorit de Newcastle, Liverpool si Chelsea pe cand avea 18 ani, dar familia l-a sfatuit sa duca la Caen. Tandia pune ca vrea sa ajunga cu Sepsi macar in play-off si sa fie convocat la nationala statului Mali. Ii place cum joaca Viitorul, dar spune ca FCSB e cea mai puternica din Liga 1.

Ce inseamna numele "Birahima"?

Birahima nu inseamna nimic, e un prenume pe care mi l-au dat parintii mei. E un prenume din Mali, chiar presedintele din Mali are acelasi prenume.



Spune cateva lucruri despre tine. Unde te-ai nascut si unde ai inceput fotbalul?

M-am nascut la Longjumeau, in suburbiile Parisului. Am inceput fotbalul la FC Massy, in regiunea pariziana, la varsta de 7 ani, in cartierul meu. Am trecut apoi la un club mai mare, AC Boulogne-Billancourt. Apoi am plecat la centru de formare la 13 ani, foarte tanar. A fost foarte dificil sa plec de langa familie, de langa prieteni. Am ajuns la Sochaux si nu regret ca am facut pasul acesta.

Esti fan al lui PSG?

Da, sunt fanul lor. Dar cand eram junior, era greu sa fiu selectionat acolo, asa ca am preferat un club mai mic pentru o formare mai buna. Dar sunt fan PSG, le urmaresc meciurile.

Cum ai ajuns in Romania?

Am ajuns in Romania prin intermediul unui impresar roman, care m-a contactat. Am fost de acord, am vazut ce conditii sunt la Sepsi si am acceptat sa raman aici. In iarna trecuta, in ianuarie, cand am ajuns la Sf. Gheorghe, era foarte frig, cu multa zapada. Ma intrebam daca voi rezista. Apoi m-am obisnuit, pentru ca avem zapada si in Franta. Dar frigul de aici este de luat in seama. Sf. Gheorghe este un oras mic, oamenii sunt foarte primitori, asa ca m-au ajutat sa raman la acest club.



Ai invatat ceva in limba romana?

Am invatat cuvintele simple ca "buna dimineata", "buna soare" (n.r. - vrea sa zica "buna seara")", "ma cheama Birahima si voi fi campion" (rade). Deocamdata, pentru mine este dificil sa invat limba, nu inteleg chiar tot in limba romana. Este o mica bariera, dar cu timpul voi invata limba mai bine. Ma mai inteleg in engleza cu colegii, vorbesc in franceza cu Viera...

Ti-ai rezolvat problemele medicale?

Eu sper ca da. Acum 3 ani am avut probleme cu meniscul drept si cu cel stang, care s-au deplasat. A fost foarte dificil, am fost accidentat aproape 2 ani, m-a tinut in loc mult timp. Dar acum sunt bine, ma simt excelent din punct de vedere fizic.

Puteai sa ajungi in Anglia. Ce s-a intamplat?

Pe cand aveam 18 ani, am fost dorit de Newcastle, Liverpool si Chelsea, dar au fost multi juniori francezi care au plecat in Anglia si nu au jucat. Au ajuns la cluburi mai mici, nu au progresat si au esuat in strainatate. Eu am avut un club francez care m-a dorit, era mult mai usor sa ma impun la un club francez si am preferat sa semnez cu Caen. Imi place fotbalul englez, Chelsea era clubul la care am visat. Inainte sa ma accidentez la genunchi puteam sa ma duc direct acolo, dar m-am sfatuit cu familia si am ales Caen.

Ce parere ai despre fotbalul romanesc?

Cred ca fotbalul romanesc este bun, este mai bun decat am crezut initial. Se bazeaza mult pe aparare si il apreciez, desi mie imi place mai mult fotbalul ofensiv. Cred ca avem o echipa buna la Sepsi in acest sezon, in meciuri le vom arata tuturor de ce suntem capabili. E la indemana noastra sa ne calificam in play-off, daca muncim in continuare la fel ca pana acum.

Ai fost coleg la juniori cu Pogba si Varane...

Da, la nationalele de juniori ale Frantei. Inca mai tin legatura cu Pogba. Este un jucator foarte bun, un jucator fenomenal. Pogba deja era capitanul echipei de atunci, in afara terenului era si atunci ca si acum, el facea atmosfera placuta in vestiar. Dar pe teren era serios, avea placere sa fie pe teren si respecta foarte mult fotbalul. Este unul dintre marii jucatori ai momentului, si-a dovedit valoarea, dar cred ca poate urca si mai sus. Cu Pogba sunt in contact, cu Varane nu am mai tinut legatura.

Ai talentul la dans al lui Pogba?

Nu, nu am niciun talent la dans (rade). Cand eram junior, Pogba dansa mult, eu eram mai rezervat si timid. El dansa, se misca natural.





Care sunt obiectivele tale?

Obiectivul meu este sa fiu selectionat la nationala de seniori al statului Mali. Sunt in contact cu selectionerul, care imi urmareste constant evolutiile, si sper sa fiu convocat in viitorul apropiat. Ambitia mea sportiva este sa ajung cu Sepsi macar in play-off si obiectivul personal e sa fiu convocat la nationala statului Mali. Sper sa avem rezultate cu Sepsi, pentru ca avem o echipa buna, un antrenor bun, un staff bun, suporteri, conditii bune, liniste... Cu toate astea putem creste.

Care este cea mai buna echipa din campionat?

Imi place foarte mult cum joaca Viitorul, cum combina, posesia lor. Dar cred ca FCSB e cea mai puternica echipa din campionat. Nu e de neinvins, dar au un lot bun si o forta a grupului consistenta. Dar vom vedea, ne-au invins in acest inceput de sezon, dar sper sa ne putem lua revansa.