"Sa vorbim despre transfer..." Pogba a facut anuntul asteptat de toata lumea: ce spune despre o mutare la Barcelona

Pogba a tinut sa puna punct tuturor zvonurilor si speculatiilor legate de un eventual transfer al sau.



Campion mondial cu Franta in aceasta vara, Pogba nu a ascuns faptul ca au existat mici certuri cu Mourinho, insa deocamdata nu se gandeste la un transfer.



"Sa vorbim despre transfer... Sunt sub contract. Au existat mereu mici momente de tensiune cu antrenorul, dar relatia noastra a ramas la fel. O relatie normala ca intre jucator si antrenor. Asa cum puteti vedea nu sunt in tricoul Barcelonei si asta pentru ca sunt la United", a declarat francezul pentru Telefoot.

Mijlocasul de 25 de ani s-a intors de la Juventus la Manchester pentru suma de 105 milioane de dolari in urma cu doi ani. De cand s-a intors la Manchester United, Pogba a marcat 17 goluri si a dat 18 pase decisive.