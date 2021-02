Romelu Lukaku, dorit de Guardiola la Manchester City! Care este raspunsul atacantului care lupta pentru titlu in Serie A

Romelu Lukaku este al doilea cel mai bun marcator al actualului sezon de Serie A, cu 17 goluri marcate, la doar unul in spatele lui Cristiano Ronaldo.

Transferat in Italia in urma cu un sezon si jumatate, Romelu Lukaku s-a adaptat perfect in echipa lui Antonio Conte si a devenit unul din cei mai valorosi atacanti din lume.

Performantele sale i-au atras atentia lui Pep Guardiola, conform celor de la Mirror, care l-ar vrea la Manchester City, mai ales in conditiile in care Aguero se poarta desparti de "cetateni", dupa ce negocierile pentru un nou contract nu au fost finalizate cu succes pentru argentinian.

Transferul lui Lukaku nu ar fi usor pentru City, mai ales in conditiile in care atacantul a evoluat pentru marea rivala, Manchester United. Inter a platit 74 de milioane de euro catre englezi in 2019, iar atacantul nu a dezamagit si a reusit in 81 de partide sa marcheze de 57 de ori si sa dea 11 pase decisive.

Belgianul a dezmintit informatiile privitoare la un eventual transfer si a declarat ca se simte ca acasa la Milano si spera sa castige trofee cu Inter in viitorul apropiat.

Romelu Lukaku makes clear transfer declaration amid Manchester City 'interest'https://t.co/4kylFYGP9I pic.twitter.com/dBDcu32TYS — Mirror Football (@MirrorFootball) February 23, 2021