TAIFUNUL Lukaku a distrus-o pe Lazio! Sunt imaginile care fac inconjurul lumii: s-a dus CU TANCUL de mare viteza pe langa adversar! Ce a putut sa-i faca

Lukaku a stralucit in Inter 3-1 Lazio! A fost partida care a trimis-o pe Inter pe primul loc in Italia, cu un punct peste Milan, 7 peste Roma si 8 deasupra lui Juve!

Romelu a fost vedeta partidei! Lukaku a deschis scorul in minutul 22 din penalty, apoi a facut 2-0 in ultimul minut din prima repriza. Va ramane insa in istoria meciului cu faza de la 3-1! Lukaku a luat-o la goana pe langa Parolo si l-a desfiintat pe italian inainte de a-i pasa decisiv lui Lautaro Martinez, care a inchis tabela!

Indisponibil, Stefan Radu n-a fost in lotul lui Inzaghi pentru derby-ul cu Inter. Datorita golurilor reusite duminica seara pe Meazza, Lukaku si-a completat diferenta pe care o mai avea pana la 300 de goluri in cariera!



Olha essa aceleração do Lukaku, bicho. Coisa de louco pic.twitter.com/meyWr4AMMV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) February 14, 2021

Clasamentul momentului in Serie A