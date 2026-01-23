Liverpool se află pe locul patru în clasamentul din Premier League cu 36 de puncte. După 22 de etape, echipa pregătită de Arne Slot a bifat 10 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



De cealaltă parte, Tottenham ocupă poziția a 14-a cu 27 de puncte. Șapte victorii, șase remize și nouă rezultate negative au consemnat elevii lui Thomas Frank.



Liverpool vrea să transfere de la Tottenham! Veste bună pentru Radu Drăgușin



Potrivit Daily Mail, Liverpool a pus ochii pe Micky van de Ven, fundașul central al lui Spurs, care este cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate.



În cazul în care Van de Ven va pleca, atunci Radu Drăgușin ar putea avea cale liberă către postul de titular în compartimentul defensiv al lui Thomas Frank.



Stoperul român a bifat un singur meci în acest sezon pentru Tottenham, după ce s-a accidentat în urmă cu un an și a stat pe bară până în decembrie 2025.



Mai rămâne acum de văzut dacă se va concretiza mutarea, în contextul în care Liverpool are mare nevoie de încă un fundaș central, iar transferul lui Marc Guehi de la Crystal Palace a picat.

