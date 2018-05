"Un nou antrenor foarte bun vine in Premier League!" Reactia lui Guardiola dupa ce Unai Emery a semnat cu Arsenal

Venirea lui Unai Emery la Arsenal a starnit multe reactii in Anglia, iar Pep Guardiola a oferit o declaratie interesanta despre conationalul sau.

Arsenal tocmai l-a anuntat oficial pe Unai Emery ca antrenor principal. Fostul tehnician al lui PSG vine la tunari dupa 22 de ani petrecuti de Wenger la clubul londonez.

Vestile au ajuns imediat la urechile lui Guardiola si catalanul a oferit o prima declaratie despre spaniol :"Unai s-a descurcat fantastic in Spania, atat la Sevilla si Valencia, cat si in Franta. Cariera sa vorbeste de la sine. Ii urez bun venit in Anglia, un nou antrenor foarte bun vine aici", a declarat Pep pentru Daily Mail.

Antrenorul in varsta de 46 de ani a semnat un contract cu Arsenal valabil pe 3 sezoane si va castiga 5 milioane de lire. Arsenal vor juca in Europa League sezonul viitor, iar Unai Emery este un expert al acestei competitii, castigand-o de 3 ori la rand cu FC Sevilla.