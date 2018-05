Avertismentul dat de jucatorul Realului care il cunoaste cel mai bine pe Klopp: "Vom avea in fata 11 animale! Nu trebuie sa ne gandim doar la Salah!"

Toni Kroos l-a avut de multe ori ca adversar pe Jurgen Klopp in Bundesliga.

Real Madrid - FC Liverpool este marea finala a UEFA Champions League in 2018 iar partida de pe stadionul Olimpic din Kiev va fi sambata in direct la Pro TV.

Mijlocasul celor de la Real Madrid, Toni Kroos, atrage atentia asupra pericolului pe care il reprezinta echipa antrenata de Jurgen Klopp. Kroos s-a intalnit pe vremea cand era la Bayern in mai multe randuri cu Borussia Dortmund, varianta Klopp, iar BVB a avut prestatii excelente.

"Mereu cand jucam impotriva echipei lui era dificil. La Bayern Munchen am avut multe probleme in fata lui Dortmund. Mereu. Ma astept la acelasi lucru sambata. Echipele lui sunt mereu foarte agresive. Preseaza incontinuu timp de 90 de minute. Si sunt foarte motivate. (Klopp) se asigura de asta.



Vor fi 11 animale, cu totii pregatiti de meci, noi ne vom descurca mai bine cu mingea insa ei ne vor presa pentru 90 de minute. Ne asteptam la un Liverpool agresiv si o echipa foarte rapida in ofensiva, insa ii putem opri. Ma astept la un meci foarte difcil dar cu oportunitati pentru a castiga.



Sper ca recordul sau recent (Klopp a pierdut ultimele finale majore) sa nu se schimbe. Pentru ei o oportunitate pentru ca nu au mai fost intr-o finala de mai bine de 10 ani si nu cred ca se asteptau sa ajunga acolo si de aceea cred ca vor da totul.



Am fost impresionat de cifrele lui (Salah) si a marcat in meciuri foarte importante in Champions League, de exemplu in semifinale. Cred ca ne poate pune in situatii dificile dar trebuie sa gasim o solutie si sa ne aducem aminte ca nu e vorba doar despre Salah. Atacul lor ii mai are pe Firmino si Sadio Mane; foarte dificil de jucat impotriva lor. Trebuie sa invingem echipa lui Liverpool, nu doar un jucator" a incheiat Kroos.