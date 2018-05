"Shadow players!" Gabriel Chirea despre cele 15 FANTOME din lotul campioanei CFR Cluj

CFR Cluj a avut un lot numeros si valoros in acest sezon.

Autor: Gabriel Chirea



Dan Petrescu si-a permis sa foloseasca mai putin 15 jucatori, care altfel ar fi putut evolua la aproape orice echipa din Liga 1.

Jucatori cat pentru un lot intreg au fost victimele pretentiosului antrenor Dan Petrescu in acest sezon. Situatia cea mai ingrata au avut-o fotbalistii care nu au evoluat deloc in Liga 1 (Duka, Ad. Rus, Gilvan sau Dodoi). Alta categorie este formata din jucatorii care au evoluat putin, negasindu-se printre preferatii tehnicianului (Luchin, Vlad, Coman, Bordeianu), ei stand de obicei fie pe banca de rezerve, fie in tribuna, si intrand in teren doar sporadic. Alti jucatori ai CFR-ului au jucat mai mult (Peteleu, Rus, Ionita, Costache, Balde), dar au intrat intr-un con de umbra spre sfarsitul sezonului, cand au fost ignorati aproape total de Petrescu.

Alexandru Paun are o situatie aparte: el a fost titular in multe partide din sezonul regulat, dar a mai jucat doar doua meciuri in 2018, ultimul pe 31 martie, in ambele a fost titular si a fost schimbat imediat dupa pauza. De atunci a mai prins doar 4 prezente pe banca de rezerve. In aceeasi situatie se gaseste si Nouvier, care a jucat in 15 meciuri in acest sezon, dar nu a mai intrat intr-un meci oficial din decembrie 2017.

Dintre acestia, cea mai ciudata este situatia lui Ionita, Costache si Balde, jucatori doriti de antrenor si transferati cu eforturi financiare considerabile. Ionita a costat peste 1 milion de euro, iar in schimbul lui Costache s-au platit 800.000 de euro, cei doi fiind intr-o forma sportiva foarte buna in prima parte a campionatului, cand evoluau pentru Astra si Dinamo. Cei doi au salarii lunare de peste 10.000 de euro si au primit si prime de instalare generoase in momentul parafarii intelegerii. Balde este un atacant senegalez cu o importanta experinta in Spania (Atletico Madrid, Numancia, Osasuna), care a mai jucat 4 sezoane in Rusia (Kuban Krasnodar) si inca unul in Franta (Reims). El i-a ajutat foarte putin pe clujeni in lupta pentru titlu, desi au aparut informatii ca ar avea un salariu lunar de 30.000 de euro.

"Somerii de lux" ai campioanei:

Tomislav Duka (25 ani) - portar / 0 meciuri

Adrian Rus (24 ani) - portar / 0 meciuri

Srdjan Luchin (32 ani) - fundas / 3 meciuri (1 ca titular)

Gilvan (28 ani) - fundas / 0 meciuri

Alexandru Vlad (28 ani) - fundas / 3 meciuri (3 ca titular)

Andrei Peteleu (25 ani) - fundas / 7 meciuri (5 ca titular)

Bryan Nouvier (22 ani) - mijlocas / 15 meciuri (7 ca titular)

Laurentiu Rus (33 ani) - fundas / 10 meciuri (2 ca titular)

Alex Ionita (23 ani) - mijlocas / 9 meciuri (3 ca titular)

Valentin Costache (19 ani) - 13 meciuri (0 ca titular)

Mihai Bordeianu (26 ani) - mijlocas / 6 meciuri (4 ca titular)

Marius Coman (21 ani) - atacant / 4 meciuri (0 ca titular)

Ibrahima Balde (29 ani) - atacant / 13 meciuri (3 ca titular)

Alexandru Paun (23 ani) - atacant / 19 meciuri (13 ca titular)

Gabriel Dodoi (19 ani) - atacant / 0 meciuri

Jucatori imprumutati: Urko Vera (Astra Giurgiu), Thierry Moutinho (Cultural Leonesa). Dino Spehar (Dunarea Calarasi), Szilard Veres (National Sebis), Horatiu Moldovan (Vointa Turnu Magurele), Rares Pintea (National Sebis)