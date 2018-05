Declaratie surprinzatoare a presedintelui Barcei! Messi, pus la punct: "Nu este el cel care decide transferurile la Barcelona!"

Cei de la Barcelona bat in retragere dupa ce Atletico i-a criticat dur pentru declaratiile in ceea ce priveste transferul lui Antoine Griezmann.

Nu este niciun secret ca Antoine Griezmann este principala tinta a Barcelonei pentru vara aceasta. Insa dupa ce cei de la Atletico Madrid au emis un comunicat prin care criticau strategia celor de la Barca, presedintele clubului bate in retragere in ceea ce priveste acest transfer, alegand sa nu mai discute public despre Griezmann.



"Asa cum puteti intelege, nu vom vorbi pe acest subiect, avem cel mai mare respect pentru jucatorii care sunt la alte cluburi, mai intai sa incheiem sezonul, adica in iunie, si de la 1 iulie vedem ce va fi in urmatorul sezon. Barca lucreaza insa nu putem spune ce facem, stim ce avem de facut.



Toti catalanii isi doresc ca cei mai buni din lume sa fie la club, insa asta e imposibil. Barca are deja jucatori foarte buni, asa cum am demonstrat in acest sezon" a spus Bartomeu.

Presedintele Barcelonei a vorbit si despre situatiile lui Yerri Mina si Umtiti: "Este o decizie a staff-ului tehnic. Aduceti-va aminte ca a venit in ianuarie si asta complica mereu lucrurile, a venit dintr-o liga din afara Europei, suntem satisfacuti de evolutia lui, insa decizia finala va fi a antrenorilor.



In acest caz (Umtiti), discutiile despre reinnoire tin de calendar, ne ocupam de asta, insa salariile date de Barcelona trebuie sa fie intr-un echilibru, trebuie sa fim clari fata de cei tineri ca exista anumite trepte ce nu pot fi sarite.



(Messi) are contract pana in 2021 si cred ca si-l va prelungi, consider ca mai are multe de oferit pentru ca in fiecare an se reinventeaza. Cred ca emotional este legat de Barca, sunt sigur ca a avut oferte si niciodata nu le-a dat atentie" a mai spus Bartomeu, cel care a atras totusi atentia asupra declaratiilor lui Messi cu privire la transferul lui Griezmann: "Jucatorii pot avea opiniile lor, asa cum e logic si respectabil, de multe ori am discutat despre asta, insa intr-un final nu e Messi cel care decide transferurile la Barca".