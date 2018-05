Anunt BOMBA in Italia! AC Milan risca sa fie EXCLUSA din cupele europene! Decizia luata de UEFA

UEFA a decis sa respinga orice intelegere financiar din partea celor de la AC Milan dupa ce clubul italian a incalcat Fair-Play-ul Financiar. Anuntul vine in urma unei investigatii asupra tranzactiilor facute de club. Fair-Play-ul Financiar a fost introdus de UEFA pentru a opri cluburile din a avea datorii uriase si pot fi sanctionate cand cheltuie mai mult decat castiga.

Sactiunile pornesc de la avertisment, la interdictie la transferuri si pot ajunge pana la excluderea din cupele europene. In cazul Milanului, fata de problemele avute pana acum de cluburi precum PSG sau Manchester City, este respingerea din partea UEFA a unei intelegeri. UEFA a anuntat ca decizia sanctiunii va fi anunta in curand.

UEFA a mai anuntat ca nesiguranta in ceea ce priveste Milanul este cauzata de faptul ca data scadenta pentru plata imprumutului este octombrie 2018, dupa inceperea sezonului viitor.

