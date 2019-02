EXCLUSIV | Singura echipa din Liga I care s-a interesat in iarna de Tandia! Patronul lui Sepsi pune punctul pe i: "Pana la vara nici nu ne trece prin gand sa-l dam"

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

FCSB, prin vocea patronului Becali, s-a interesat in aceasta iarna de malianul Ibrahima Tandia, revelatia sezonului din Liga I si "creierul" celor de la Sepsi OSK. Interesul ros-albastrilor a ramas, insa, doar la nivel declarativ. In realitate, nimeni nu i-a cautat pe cei de la Sepsi pentru a se interesa de Tandia. O spune chiar patronul formatiei covasnene, Laszlo Dioszegi.

"Noi nu am primit nicio oferta concreta pentru Tandia. Doar de la Craiova am primit un telefon, insa atat. De la FCSB nu am primit nici macar telefon.

Noi avem foarte mare nevoie in momentul de fata de Tandia. El este creierul echipei si a facut un sezon excelent pana acum. Pana la vara nici prin gand nu ne mai trece sa-l vindem", a spus Laszlo Dioszegi la PRO X.

Dioszegi: "Cu o victorie la Voluntari eram cu un sfert de picior in Play Off"

Patronul celor de la Sepsi a trait o dezamagire in prima etapa din 2019. Infrangerea de la Voluntari l-a deceptionat. Cu o victorie, Sepsi era cu "un sfert de picior in Play Off", spune Dioszegi.

"In adancul inimii am crezut ca o sa castigam cu Voluntari. Daca bateam, eram cu un sfert de picior in Play Off", a mai spus el.