Montini, furat de Becali si dus la FCSB dupa 6 goluri in 6 meciuri?! Raspunsul OFICIAL al lui Dinamo: pentru ce suma gigantica e gata sa-i dea drumul

Dinamo e gata sa-i dea drumul lui Montini la FCSB pentru 60 de milioane de euro. :)

Becali trebuie sa vina repede cu banii. Sefii din Stefan cel Mare se asteapta ca Montini sa continue sa marcheze. Daca o va face, pretul ii va creste cu 10 milioane de euro pentru fiecare gol marcat, anunta presedintele David.

"E o judecata gresita... Domnul Becali a vrit sa ia jucatori de la Dinamo mereu, dar l-a luat numai pe Gnohere. Pe Nistor, pe Nemec nu a reusit sa-i ia. Cu Montini avem contract inca doi ani de aici incolo. Daca domnul Becali il doreste, avem toata deschiderea sa discutam. A dat 6 goluri, costa 60 de milioane de euro. Pretul va creste pentru ca Montini va continua sa dea goluri. Daca domnul Becali vrea 40 de milioane pe Man, de ce sa nu vrem noi 60 de milioane pe Montini? Vedeti ca pretul o sa creasca! Mai da doua si cu Sepsi, creste pretul la 80 de milioane. Sa se grabeasca domnul Becali", a spus David la PRO X.

Antrenorul Rednic nici nu se gandeste sa se desparta de golgeterul sau: "Nu cred ca e dorit de alte echipe. Gata, a dat si el 6 goluri in 6 etape si ni-l furati? Nu! El se simte bine, randamentullui va fi mult mai bun cand va avea un atacant care sa tina de minge, sa-i dea lui posibilitatea sa ajunga mai usor in careu. S-a adaptat repede, va ramane la Dinamo cel putin un an. A fost corect cu noi, noi suntem corecti cu jucatorii".