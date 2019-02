Tucudean, inlocuitorul lui Balotelli! Oferta URIASA pentru golgheterul campionatului!

George Tucudean e cel mai dorit jucator de la campioana CFR Cluj.

Tucudean a refuzat toate ofertele in aceasta iarna si a anuntat ca vrea sa joace in Champions League cu CFR Cluj.

Golgheterul campionatului a fost dorit de Nice in aceasta iarna pentru a-i lua locul lui Mario Balotelli, transferat la Marseille in luna ianuarie.

Potrivit ProSport, francezii au oferit 3,5 milioane de euro pentru golgheterul Ligii 1, insa oficialii clujenilor au refuzat ferm propunerea venita din partea lui Nice

Tucudean, poreclit "Tucudelli" cand juca la Dinamo!

Nice a vrut sa-l inlocuiasca pe Balotelli cu cel poreclit "Tucudelli" in perioada in care juca la Dinamo. George Tucudean s-a aflat pe teren la ultimele trofee importante castigate de Dinamo, Cupa Romaniei si Supercupa din 2012. Atacantul a fost poreclit la fel ca celebrul italian in urma bucuriilor sale de la goluri.

CFR a confirmat interesul pentru Tucudean!

Recent, Bogdan Mara a vorbit despre ofertele primite de golgheterul campionatului si a anuntat ca acesta nu este de vanzare!

“Au existat mai multe oferte pe adresa lui, dar si noi am considerat ca e mai bine sa continue alaturi de noi. Am considerat ca nu e momentul sa facem un transfer acum”, a spus Bogdan Mara, la Digi.

Tucudean e golgheterul Ligii 1, cu 14 reusite in acest sezon. El a adus egalarea in partida cu Hermannstadt de la Cluj in prima etapa de la reluarea campionatului.