ULTIMA ORA | Rednic a anuntat o noua plecare de la Dinamo: "Are oferta din Kazahstan". Fotbalistul care se desparte de haita

Dinamo il asteapta pe fundasul slovac Ivan Hladik la Bucuresti (DETALII AICI). Pana la venirea acestuia, un alt jucator ar putea pleca din haita!

Mircea Rednic anunta ca un fotbalist este pe cale sa se desparta de Dinamo. Acesta a primit o oferta din Kazahstan, iar negocierile sunt in plina desfasurare!



Ivan Pesic, in varsta de 26 de ani, este fotbalistul care se poate desparti astazi de Dinamo. Croatul e dorit de o formatia din Kazahstan si e tentat sa dea curs ofertei. De cealalta parte, Rednic e de parere ca se poate lipsi de el, chiar daca spune ca "il primesc cu mare drag daca vrea sa ramana".

"Are oferta din kazahstan, sa vedem! Sunt discutii acum! Daca vrea sa ramana, eu il primesc cu mare drag, dar stie in ce conditii", a spus Mircea Rednic in cadrul unei conferinte de presa.

Dinamo s-a despartit in iarna de Kino Delorge, Jaime Penedo, Armando Cooper, Danijel Subotic, Gregory Tade, Gicu Grozav, Sergiu Popovici, Mihai Popescu, Laurentiu Corbu, Robert Moldoveanu, Mihai Neicutescu, Andrei Tircoveanu, Sergiu Hanca, Vlad Olteanu si Mihai Esanu.

Sambata, Dinamo joaca in deplasare la Sfantu Gheorghe, pe terenul lui Sepsi OSK, in etapa a 23-a a Ligii I.

Luni seara, Dinamo a invins-o cu 3-0 pe Poli Iasi, in primul meci oficial din 2019.