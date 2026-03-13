"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham

"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham Premier League
Tottenham va juca pe terenul lui Liverpool, duminică, de la ora 18:30. Partida din etapa cu numărul 30 din Premier League va fi transmisă în direct de VOYO.

Igor TudorTottenhamLiverpoolPremier Leagueradu dragusin
Radu Drăgușin, șanse mari să fie titular contra lui Liverpool. Tottenham are mari probleme de lot

Tottenham traversează o perioadă dezastruoasă și este amenințată serios de retrogradare. Londonezii nu au câștigat niciun meci în 2026, au cinci eșecuri consecutive în Premier League și vin după umilința din Champions League, 2-5 contra lui Atletico Madrid.

Pe lângă seria groaznică de rezultate, interimarul Igor Tudor are din nou mari probleme de lot. La conferința de presă premergătoare jocului cu Liverpool a anunțat că nu se va putea baza nici pe Cristian Romero, accidentat la cap în timpul partidei cu Atletico Madrid.

"Romero și Palhinha sunt indisponibili, la fel și Micky van de Ven. Bissouma are și el o problemă, iar Conor Gallagher acuză o febră, dar sperăm să fie în regulă. Mereu apare câte ceva. Foarte rar mi-a fost dat să văd asemenea situații în cariera mea", a spus Igor Tudor.

Fără Cristian Romero, accidentat, și Micky van de Ven, suspendat după cartonașul roșu văzut contra lui Crystal Palace, Radu Drăgușin este așteptat să fie titular pe Anfield contra lui Liverpool, celălalt fundaș central apt din lot fiind Kevin Danso.

Igor Tudor, cel mai slab antrenor din istoria lui Tottenham

După partida cu Atletico, Tottenham a ajuns la șase înfrângeri succesive în toate competițiile. Iată seria de coșmar pentru Spurs:

*2-5 cu Atletico Madrid (Champions League, turul optimilor)

*1-3 cu Crystal Palace (Premier League)

*1-2 cu Fulham (Premier League)

*1-4 cu Arsenal (Premier League)

*1-2 cu Newcastle (Premier League)

*0-2 cu Manchester United

Dintre aceste înfrângeri, ultimele patru au fost cu noul antrenor, Igor Tudor (47 de ani), pe bancă. Ceea ce îl face pe acesta tehnicianul cu cel mai slab început de mandat din istoria clubului! Și, la ce meciuri urmează, cu Liverpool (15 martie) și cu Atletico Madrid (18 martie), sunt șanse mari ca Igor Tudor să-și „betoneze“ locul în istoria neagră a lui Tottenham.

