"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham

Radu Drăgușin, șanse mari să fie titular contra lui Liverpool. Tottenham are mari probleme de lot

Tottenham traversează o perioadă dezastruoasă și este amenințată serios de retrogradare. Londonezii nu au câștigat niciun meci în 2026, au cinci eșecuri consecutive în Premier League și vin după umilința din Champions League, 2-5 contra lui Atletico Madrid.

Pe lângă seria groaznică de rezultate, interimarul Igor Tudor are din nou mari probleme de lot. La conferința de presă premergătoare jocului cu Liverpool a anunțat că nu se va putea baza nici pe Cristian Romero, accidentat la cap în timpul partidei cu Atletico Madrid.

"Romero și Palhinha sunt indisponibili, la fel și Micky van de Ven. Bissouma are și el o problemă, iar Conor Gallagher acuză o febră, dar sperăm să fie în regulă. Mereu apare câte ceva. Foarte rar mi-a fost dat să văd asemenea situații în cariera mea", a spus Igor Tudor.

Fără Cristian Romero, accidentat, și Micky van de Ven, suspendat după cartonașul roșu văzut contra lui Crystal Palace, Radu Drăgușin este așteptat să fie titular pe Anfield contra lui Liverpool, celălalt fundaș central apt din lot fiind Kevin Danso.