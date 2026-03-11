Drăgușin, într-un horror fotbalistic: ce se întâmplă, la Tottenham, fără precedent!

Acum câteva luni, să vorbești despre o eventuală retrogradare a lui Tottenham ar fi fost o glumă proastă. Astăzi, să pretinzi că echipa londoneză, în forma actuală, poate rezista într-o competiție de top, cum e Premier League, înseamnă să dai dovadă de nepricepere fotbalistică!

Dezastrul de marți, în meciul cu Atletico Madrid (2-5), ne-a arătat o formație demnă de compasiune! Mai ales cum au început londonezii meciul, cu un portar demn de fotbal amator, cu trei goluri luate în 15 minute, a fost ceva cu adevărat șocant.