Drăgușin, într-un horror fotbalistic: ce se întâmplă, la Tottenham, fără precedent!

Formația londoneză e în colaps. Ceea ce s-a văzut, încă o dată, marți, în meciul din deplasare cu Atletico Madrid: 2-5 în turul optimilor Champions League.

Acum câteva luni, să vorbești despre o eventuală retrogradare a lui Tottenham ar fi fost o glumă proastă. Astăzi, să pretinzi că echipa londoneză, în forma actuală, poate rezista într-o competiție de top, cum e Premier League, înseamnă să dai dovadă de nepricepere fotbalistică!

Dezastrul de marți, în meciul cu Atletico Madrid (2-5), ne-a arătat o formație demnă de compasiune! Mai ales cum au început londonezii meciul, cu un portar demn de fotbal amator, cu trei goluri luate în 15 minute, a fost ceva cu adevărat șocant.

Igor Tudor, cel mai slab antrenor din istoria lui Tottenham

După partida cu Atletico, Tottenham a ajuns la șase înfrângeri succesive în toate competițiile. Iată seria de coșmar pentru The Spurs:

*2-5 cu Atletico Madrid (Champions League, turul optimilor)

*1-3 cu Crystal Palace (Premier League)

*1-2 cu Fulham (Premier League)

*1-4 cu Arsenal (Premier League)

*1-2 cu Newcastle (Premier League)

*0-2 cu Manchester United

Dintre aceste înfrângeri, ultimele patru au fost cu noul antrenor, Igor Tudor (47 de ani), pe bancă. Ceea ce îl face pe acesta tehnicianul cu cel mai slab început de mandat din istoria clubului! Și, la ce meciuri urmează, cu Liverpool (15 martie) și cu Atletico Madrid (18 martie), sunt șanse mari ca Igor Tudor să-și „betoneze“ locul în istoria neagră a lui Tottenham.

