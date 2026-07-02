Manchester City sparge banca: transfer de peste 120 de milioane de euro pentru un jucător din naționala Angliei

Mijlocașul englez în vârstă de 23 de ani va îmbrăca tricoul echipei din Manchester după încheierea participării sale la Cupa Mondială. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, mutarea se realizează pentru o sumă ce depășește 135 de milioane de euro.
Conducerea lui City are ca obiectiv principal recucerirea titlului în Premier League și intenționează să vândă anumiți jucători din actualul lot pentru a balansa bugetul în urma acestor investiții.
Vizita medicală a fost efectuată în SUA
Elliot Anderson se află în prezent alături de reprezentativa Angliei la Cupa Mondială, motiv pentru care vizita medicală a fost făcută peste ocean, în Statele Unite ale Americii. Clubul a confirmat oficial tranzacția prin intermediul unui comunicat publicat pe site-ul propriu.
„Manchester City și Nottingham Forest au ajuns la un acord pentru transferul lui Elliot Anderson. Anderson, 23 de ani, concurează în prezent la Cupa Mondială FIFA cu Anglia și a completat vizita medicală în Kansas. Formalitățile mutării vor fi finalizate la întoarcerea sa în Anglia”, au transmis oficialii clubului.
Totodată, englezii i-au urat succes noului lor transfer la turneul final: „Între timp, toți cei de la Manchester City îi urează lui Elliot și echipei Angliei mult succes în campania lor la Cupa Mondială și așteptăm cu nerăbdare să-l primim la Manchester la momentul oportun”.