„Cetățenii” sunt gata să achite clauza de reziliere a lui Antoine Semenyo, starul ghanez al lui Bournemouth, cifrată la 65 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 75 de milioane de euro.

Guardiola îl vrea pe Semenyo lângă Haaland

Potrivit talkSPORT, Pep Guardiola a cerut conducerii să accelereze negocierile pentru Semenyo. Antrenorul lui City vrea să reducă presiunea ofensivă de pe umerii lui Erling Haaland și îl vede pe atacantul de 25 de ani drept piesa perfectă pentru sistemul său.

„Pep îl vrea acum! City e pregătită să-i plătească clauza”, notează sursa citată.

Manchester United nu se lasă și i-a promis ghanezului celebrul tricou cu numărul 24, în încercarea de a-i întoarce decizia și de a-l face să respingă ofertele rivalelor Liverpool și City.

Născut la Londra, Semenyo este internațional ghanez, cu 32 de selecții și trei goluri pentru „Stelele Negre”. În acest sezon winger-ul în vârstă de 25 de ani se poate lăuda cu 11 meciuri jucate, șase goluri marcate și trei pase decisive livrate.

Pentru Bournemouth urmează o deplasare la „minunea” sezonului Sunderland. Cele două formații se vor duela sâmbătă, 29 noiembrie, nu mai devreme de ora 17:00, în direct pe VOYO!

