Pep Guardiola, gest în miez de noapte, după ce englezii au dezvăluit că pleacă de la Manchester City

Presa britanică a anunțat luni seară faptul că Pep Guardiola o va părăsi pe Manchester City la finalul acestui sezon. 

Chiar dacă de-a lungul sezonului conducerea ”Cetățenilor” a dat asigurări că Guardiola va continua pe banca lui Manchester City, se pare că plecarea antrenorului catalan este aproape o certitudine. 

Conform The Sun, Guardiola nu și-ar fi dorit ca vestea plecării sale să se afle înaintea unor meciuri capitale pentru acest sezon și ar fi extrem de furios că informația s-a scurs în spațiul public.

Sursa citată susține că antrenorul i-a sunat pe jucători în toiul nopții și le-a confirmat vestea plecării sale, prezentându-și totodată scuze pentru faptul că le-a ascuns acest lucru. De altfel, englezii susțin că jucătorii lui Manchester City au fost ”șocați” de vestea plecării lui Pep Guardiola în condițiile în care în cursul zilei de sâmbătă au fost informați că tehnicianul catalan nu va părăsi clubul de pe Etihad.

Pep Guardiola a preluat-o pe Manchester City în 2016 și pe banca ”Cetățenilor” a strâns nu mai puțin de 17 trofee. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, conducătorii de pe Etihad ar fi ajuns deja la un acord cu înlocuitorul lui Pep Guardiola. Enzo Maresca ar urma să semneze un contract valabil pe trei sezoane cu Manchester City.

