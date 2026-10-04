Arsenal este favorită, în ianuarie, în cursa pentru transferul extremei stânga de la RB Leipzig, Antonio Nusa (21 de ani).

Arsenal continuă lupta pentru Antonio Nusa

„Tunarii” sunt pregătiți să reia tratativele pentru jucătorul de bandă, după ce o ofertă de 34 de milioane de lire sterline le-a fost respinsă în vară, notează The Sun.

În momentul de față, RB Leipzig solicită o sumă care poate ajunge la 55 de milioane de lire sterline (aproape 65 de milioane de euro).

Nusa, o variantă atractivă

Jucătorul este monitorizat și de Tottenham, Newcastle, Aston Villa, precum și de alte câteva cluburi europene de top din afara Premier League.

Nusa a început sezonul în forță, cu 3 goluri și 2 pase decisive în șase apariții, având un contract cu Leipzig valabil până în 2029.