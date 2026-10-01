Cluburile s-au pus la coadă pentru transferul lui Monka

Wojciech Monka este considerat unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din Europa, iar Lech Poznan a refuzat deja mai multe oferte de peste 5 milioane de euro pentru stoperul său. Acesta nu a apucat să debuteze pentru naționala de seniori a Poloniei, dar selecționerul Jan Urban îi poate oferi primele minute în meciurile cu România și Bosnia din Nations League.

Conform informațiilor din presa poloneză, de transferul său sunt interesate mai multe cluburi europene, respectiv Sunderland, Brighton & Hove Albion (Premier League), Southampton (Championship), Eintracht Frankfurt, FC Augsburg (Bundesliga), Espanyol (La Liga), PSV Eindhoven (Eredivisie), Atalanta (Serie A), plus Al-Qadsiah (Saudi Pro League). Scouterii acestor echipe și alți câțiva vor fi prezenți sigur la meciul contra "tricolorilor" de mâine, de pe Stadion Narodowy din Varșovia.

E dublu campion în Polonia și a fost desemnat cel mai bun fundaș din Ekstraklasa

Wojciech Monka (19 ani / 188cm) este născut la Poznan și a fost junior la 1922 Lechia Kostrzyn și academia lui Lech Poznan, cea care i-a format pe Robert Lewandowski, Piotr Reiss, Jan Bednarek, Dawid Kownacki, Marcin Kaminski, Karol Linetty și Jakub Moder. La nivel de seniori a evoluat pentru Lech Poznan II (2023-2025) și Lech Poznan (2024-prezent). Are selecții pentru naționalele de juniori (U15, U17, U18, U19) și tineret (U21) ale Poloniei.

În palmaresul său se găsesc Ekstraklasa (2024-2025, 2025-2026), Polish Super Cup (2026), Ekstraklasa Defender of the Season (2025-2026) și Ekstraklasa Young Player of the Month (februarie 2026, mai 2026). Evoluează ca fundaș central și este cotat la 10 milioane de euro.

Foto - Lech Poznan (FB), Getty Images