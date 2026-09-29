Clubul Manchester City a fost găsit vinovată de toate acuzaţiile privind încălcări grave ale reglementărilor financiare din Premier League, comise în perioada cuprinsă între sezoanele 2009/2010 şi 2017/2018, a anunţat liga engleză de fotbal într-un comunicat publicat marţi, scrie Reuters.

"Decizia principală... detaliază modul în care clubul a încălcat în mod sistematic regulile Premier League timp de aproape un deceniu", a declarat Richard Masters, directorul executiv al Premier League.

Manchester City, găsită vinovată de către Premier League!

"Există aspecte ale cazului care urmează să fie stabilite, inclusiv, un aspect important, ce sancţiune trebuie aplicată pentru aceste încălcări", a adăugat el.

În replică, gruparea engleză s-a declarat "nevinovată" şi a anunţat că va contesta concluziile Premier League, notează AFP, citat de Agerpres.

Clubul Manchester City a fost găsit vinovat de 114 din cele 115 acuzaţii formulate, ştirea fiind comunicată vinerea trecută, tot atunci fiind avansată speculaţia că formaţia de Premier League ar putea să primească sancţiuni fără precedent precum retrogradarea şi ştergerea trofeelor obţinute.

Preşedintele lui Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a declarat, sâmbătă, că rămâne încrezător că va demonstra nevinovăţia clubului, în timp ce directorul executiv Ferran Soriano ar fi declarat luni, la Copenhaga, în faţa Comitetului Executiv al European Football Clubs că ''cetăţenii'' nu sunt de acord cu hotărârea pronunţată şi că vor lupta în continuare.