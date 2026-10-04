Manchester United și-a fixat ținta din Premier League: peste 70.500.000 de €!

Manchester United îl monitorizează atent pe fundașul stânga de la Bournemouth, Adrien Truffert (24 de ani).

Adrien Truffert poate ajunge la Manchester United

Internaționalul francez (trei selecții) este pregătit să facă pasul spre Old Trafford, dacă United își intensifică interesul, notează jurnalistul Ekrem Konur, citat de Transfer News Live.

Bournemouth se află într-o poziție solidă de negociere, Truffert fiind evaluat anterior la aproximativ 60 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste 70,5 milioane de euro.

Adrien Truffert mai are contract cu Bournemouth până pe 30 iunie 2026.