Manchester United și-a fixat ținta din Premier League: peste 70.500.000 de €!

Manchester United și-a fixat ținta din Premier League: peste 70.500.000 de €! Premier League
Alexandru Hațieganu
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„Diavolii roșii” trebuie să plătească o sumă impresionantă pentru fotbalistul pe care îl urmăresc. 

TAGS:
Manchester UnitedBournemouthAdrien TruffertPremier League
Din articol

Manchester United îl monitorizează atent pe fundașul stânga de la Bournemouth, Adrien Truffert (24 de ani).

Adrien Truffert poate ajunge la Manchester United

Internaționalul francez (trei selecții) este pregătit să facă pasul spre Old Trafford, dacă United își intensifică interesul, notează jurnalistul Ekrem Konur, citat de Transfer News Live

Bournemouth se află într-o poziție solidă de negociere, Truffert fiind evaluat anterior la aproximativ 60 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste 70,5 milioane de euro. 

Adrien Truffert mai are contract cu Bournemouth până pe 30 iunie 2026. 

Adrien Truffert

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CV-ul lui Truffert

Apărătorul lateral stânga a fost transferat de Bournemouth, în vara anului 2025, de la Rennes, unde s-a format, pentru 13,5 milioane de euro. 

  • 191 de meciuri, nouă goluri și 23 de pase decisive a strâns Adrien Truffert la Rennes. 
  • 45 de partide, un gol și șase pase decisive a adunat Truffert la Bournemouth.
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