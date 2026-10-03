Real Madrid, în cursă pentru fotbalistul de 70 de milioane de euro! Se luptă cu trei giganți din Premier League

Real Madrid, în cursă pentru fotbalistul de 70 de milioane de euro! Se luptă cu trei giganți din Premier League La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid s-a alăturat listei tot mai mari de cluburi care îl urmăresc pe fundașul central al lui Bayer Leverkusen, Jarell Quansah, internaționalul englez stârnind interes după evoluțiile sale impresionante în Germania.

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Real MadridLiverpoolChelseaArsenalla ligaPremier LeagueJarell Quansah
Din articol

Real Madrid îl urmărește îndeaproape pe jucătorul de 23 de ani și îl vede ca pe o potențială achiziție defensivă vara viitoare, potrivit Bild. Sursa citată susține că giganții spanioli ar putea avea nevoie să își întărească apărarea și l-au urmărit cu atenție pe Quansah.

Polivalentul Jarell Quansah, pe lista lui Real Madrid

Quansah s-a transferat la Leverkusen de la Liverpool în 2025, după ce a ajutat Anglia să câștige Campionatul European Under-21. A semnat un contract pe termen lung cu clubul din Bundesliga și de atunci s-a impus ca o opțiune versatilă, fiind capabil să joace atât pe postul de fundaș central, cât și pe postul de fundaș dreapta.

Jarell Quansah

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Performanțele sale au atras atenția și din Premier League. Se pare că Arsenal a făcut o ofertă de 65 de milioane de euro pentru Quansah în vară, pe care Leverkusen a refuzat-o, în timp ce Chelsea s-a interesat și ea de fundaș.

Liverpool îl poate răscumpăra pe Quansah

Liverpool rămâne o altă parte importantă în ecuație. „The Reds” au negociat o opțiune de răscumpărare când Quansah a plecat de pe Anfield, Bild relatând că l-ar putea readuce pentru 70 de milioane de euro vara viitoare.

Capacitatea lui Quansah de a acoperi spațiul în spatele liniei defensive i-a sporit atractivitatea. A jucat constant pentru Leverkusen în acest sezon, iar progresul său i-a adus oportunități și sub conducerea selecționerului Angliei, Thomas Tuchel. A fost titular împotriva Spaniei, înainte de a ajunge pe banca de rezerve pentru victoria ulterioară în Liga Națiunilor împotriva Republicii Cehe.

Interesul lui Real Madrid adaugă, așadar, un alt club european major la o situație din ce în ce mai competitivă în jurul fostului jucător de la academia lui Liverpool. Cu toate acestea, nu există niciun indiciu cu privire la o ofertă oficială din partea Realului în acest moment.

Având în vedere contractul lui Quansah cu Leverkusen, orice posibilă mutare în vara viitoare ar depinde de activarea clauzei de răscumpărare de către Liverpool sau de încheierea unui acord de către un alt club interesat cu echipa din Bundesliga.

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