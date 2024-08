Kalvin Phillips pleacă din nou de la Manchester City! Transferul a intrat în linie dreaptă

Mijlocașul englez a evoluat pentru West Ham timp de șase luni, dar prestațiile sale nu i-au convins pe ”ciocănari” să-l transfere definitiv, astfel că acesta s-a întors la Manchester City.

Așa cum era de așteptat, Pep Guardiola nu-l va include pe Phillips în planurile sale și acesta va fi din nou împrumutat, de aceasta dată la o formație nou-promovată din Premier League.

Ipswich Town s-a mișcat repede și a obținut transferul lui Phillips, scrie jurnalistul Fabrizio Romano. În următoarea perioadă vor avea loc și testele medicale, iar dacă nu apare nimic neprevăzut, cel mai probabil mutarea va fi oficializată.

???????? Kalvin Phillips to Ipswich Town, here we go! Deal sealed between clubs as Phillips’ set for medical tests.

Loan move from Manchester City does not include a buy option clause, per initial agreement.

Phillips ready to sign later today if all goes to plan. pic.twitter.com/EiNeffeQZU