Delir in Anglia! Peste doua mii de fani ai lui Liverpool au ignorant regulile distantarii sociale si au sarbatorit langa Anfield titlul castigat de cormorani

Manchester City a pierdut in fata lui Chelsea cu 1-2, iar Liverpool a devenit matematic campioana din Premier League.

Mii de fani au ignorat regulile distantarii sociale si au mers langa Anfield pentru sa sarbatorii trofeul intern castigat. Imediat dupa ce meciul dintre Chelsea si City s-a terminat, fanii au inceput manifestarile de bucurie.

Chiar daca politia a incercat sa intervina, peste 2 mii de fani s-au strans in zona stadionului lui Liverpool. Suporterii au blocat strazile, au aprins artificii si au fluturat steagurile echipei in timp ce cantau.

Liverpool a castigat joi seara titlul cu numarul 19. Echipa antrena de Klopp se afla doar la un titlu distanta de Manchester United, care are in palmares 20 de trofee interne.

They’re still partying on Walton Breck Road and singing for @trentaa98 pic.twitter.com/opKwrJesAU