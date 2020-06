Primul meci al lui Liverpool dupa pandemie a batut recordul, devenind cel mai urmarit din toate timpurile in Marea Britanie!

“Merseyside Derby” s-a terminat nedecis, scor 0-0.

Duminica, meciul dintre Everton si Liverpool, incheiat 0-0, a devenit cea mai urmarita partida de fotbal din istoria Marii Britanii, dupa ce 5.5 milioane de telespectatori au stat in fata televizoarelor, pentru a urmari transmisiunile celor de la Sky Sports si Pick TV, ultima in regim de free-to-air tv. Precedentul record era de 4,3 milioane si fusese stabilit in 2012, de un alt derby zonal, cel dintre Manchester City si Manchester United.

Dupa trei luni de pauza, reluarea meciurilor din Premier League a fost primita cu entuziasm de microbistii din Marea Britanie, meciul dintre Crystal Palace si Bournemouth, considerat unul fata de care interesul ar fi, in mod normal, mai scazut, a avut si el o audienta de 4.5 milioane de urmaritori, dintre care 3.9 milioane la tv, pe postul BBC One, si alte 600.000 de vizualizari pe internet, pe site-ul de streaming video BBC iPlayer. Liverpool este lider al clasamentului englez, cu 23 de puncte peste Manchester City, ocupanta locului secund, in timp ce Everton ocupa pozitia a 12-a, la 11 puncte de primul loc retrogradabil.