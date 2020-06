Titlul care s-a lasat asteptat 30 de ani! Liverpool, campioana dupa un sezon in care si-a zdrobit rivalele!

Liverpool a castigat cu 4-0 cu Crystal Palace si a asteptat rezultatul meciului dintre Chelsea si City.

Londonezii au ajutat-o pe Liverpool sa ridice trofeul de campioana a Angliei mai devreme! Chelsea s-a impus cu Manchester City pe teren propriu, iar 'cormoranii' pot sarbatori primul campionat dupa mai bine de 30 de ani.

Dupa 31 de etape, Liverpool are 86 de puncte in campionat, cu 23 mai multe decat echipa lui Pep Guardiola, care are un meci in minus.

Astfel, Liverpool ajunge la titlul cu numarul 19 din istoria clubului, titlu la care ravneste de 30 de ani, de ultima data cand a cucerit campionatul.

Liverpool confirmed as champions of English football's Premier League, the club's first top-flight title in 30 yearshttps://t.co/kZ13PKkbqf pic.twitter.com/xUVwbxQDkt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 25, 2020

Fanii 'cormoranilor' au luat cu asalt Anfield deja pentru a sarbatori titlul:

Celebrations outside Anfield in Liverpool already. pic.twitter.com/26ghvbBf2J — Tom Munns (@TomMunns1) June 25, 2020