MASINARIA PERFECTA vrea PIESE noi! Pe cine aduce Klopp la Liverpool vara asta

Liverpool este pe cale sa puna mana pe primul titlu de campioana in prima liga din Anglia, dupa 30 de ani.

Cosmin Craciun

Managementul promovat de Jurgen Klopp s-a dovedit a fi ingredientul care lipsea din viata unui club imens, dar care isi vedea constant fanii ridiculizati pentru ca se hraneau din amintiri. “Cormoranii” jubileaza dupa ce succesul din editia trecuta a Champions League va fi cu siguranta dublat de reusita din campionatul care urmeaza sa se incheie.

Cu Mane, Firmino si Salah pe post de guri de foc in atac si cu Alisson si van Dijk imensi in aparare, echipa lui Klopp n-a avut niciun fel de problema in actuala editie a Premier League. Din pacate pentru Liverpool, visul de a realiza dubla Premier League - UCL a fost spulberat de Diego Simeone si madrilenii de la Atletico, asa ca Jurgen Klopp este constient de faptul ca echipa lui poate fi imbunatatita. Drept urmare, si-a stabilit cateva tinte pentru vara lui 2020. Iata pe cine vrea sa aduca pe Anfield:

Kalidou Koulibaly (fundas central, Napoli) - ajuns la 29 de ani, puternicul fundas central senegalez este evaluat de patronul napoletanilor la 90 de milioane de lire. Dupa ce in 2018 l-a adus pe van Dijk pentru 75 de milioane, pare greu de crezut ca Liverpool va mai plati o suma atat de mare pe un alt fundas central. Dar varsta lui Koulibaly si incapacitatea lui Napoli de a-i oferi sansa unor mari performante prea curand l-ar putea determina pe senegalez sa puna presiune pe conducerea clubului sau pentru a fi lasat sa paraseasca Italia. Klopp vede in senegalez piesa care ar transforma apararea lui intr-una absolut impenetrabila. Nu doar Liverpool este interesata de fundas. Pe Koulibaly il vor si Chelsea, Manchester United si Newcastle.

Ben White (fundas central, Leeds United) - echipa lui Bielsa este aproape sigura de promovarea directa in Premier League, iar Ben White a fost printre cei mai buni oameni ai sezonului. A jucat in toate meciurile din Championship si s-a remarcat si el drept candidat la postul de partener al lui Virgil van Dijk. Chiar daca nu are numele sau CV lui Koulibaly, White este o solutie mai ieftina si mult mai avantajoasa din punct de vedere al varstei, pentru ca are numai 22 de ani.

Ruben Neves (mijlocas central, Wolverhampton Wanderers) - trupa lui Nuno Espirito Santo se afla intr-un excelent punct al istoriei sale. Are sanse foarte bune sa prinda un loc de Champions League si se afla in pole position pentru calificarea in sferturile Europa League, dupa ce a remizat 1-1 pe terenul lui Olympiakos. Asa ca nu este de mirare ca jucatorii “lupilor” atrag interesul celor mai mari cluburi din Premier League. Este si cazul lui Ruben Neves, pe care Klopp l-ar dori pentru a-si intari centrul liniei de mijloc, in conditiile in care Gini Wijnaldum inca nu si-a prelungit contractul, iar randamentul lui Naby Keita a lasat de dorit.

Ousmane Dembele (aripa, FC Barcelona) - cum Sadio Mane este dorit intens de PSG, Real Madrid, dar si de Barcelona, Klopp ia in calcul posibilitatea ca senegalezul sa nu isi prelungeasca intelegerea cu Liverpool. Astfel, neamtul a identificat in persoana lui Ousmane Dembele un potential inlocuitor, iar aventura francezului pe Camp Nou nu este deloc una care sa nu-l determine sa incerce o schimbare. Comparat cu Mbappe atunci cand a fost adus de la Dortmund, Dembele n-a dat satisfactie in Spania, dar inca are doar 23 de ani si Klopp vede in el potentialul de a ajunge printre cei mai buni din Europa.

Adama Traore (aripa dreapta, Wolverhampton Wanderers) - pe cand evolua la Middlesbrough sau Aston Villa, Traore nu era nicidecum bestia din prezent. Si el un potential inlocuitor pentru Mane, dar si o eventuala solutie de rezerva, mai ales ca pare sigur ca Xherdan Shaqiri va pleca, spaniolul a fost descris de Klopp ca fiind “imposibil de contracarat”, iar fanii “cormoranilor” il vor cu ardoare pe Anfield. Traore a inscris de patru ori si a oferit si opt pase decisive in actuala editie a Premier League, iar calitatile sale principale sunt viteza si forta. Ambele caracteristici sunt esentiale in stilul de joc propus de Jurgen Klopp.