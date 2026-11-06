Ce le-a spus Michael Carrick fanilor lui Manchester United

Găsirea drumului către un succes durabil ''necesită timp'', dar nu este ''imposibilă'', a declarat vineri antrenorul echipei de fotbal Manchester United, Michael Carrick, aflat sub o presiune considerabilă în urma unui început slab de sezon, scrie AFP.

În perioada în care a fost jucător, fostul mijlocaş a trăit "epoca de aur" a clubului englez sub comanda lui Alex Ferguson, cel care a fost legendarul antrenor al lui United timp de aproape trei decenii (1986-2013).

În prezent, Carrick luptă pentru a-şi păstra postul la cârma "diavolilor roşii", care ocupă locul 17 în Premier League, având o singură victorie în palmares în actuala ediţie a campionatului înaintea meciului de duminică, de pe teren propriu, împotriva celor de la Aston Villa.

"Nu este imposibil - orice este posibil", a răspuns el, întrebat de un jurnalist în cadrul unei conferinţe de presă dacă este "imposibil" ca actualul lot să revină la acele vremuri glorioase.

"Având în vedere istoria noastră recentă şi obiectivele pe care ni le-am propus, acest lucru nu se va întâmpla peste noapte sau printr-o simplă pocnitură din degete. Succesul necesită timp", a adăugat antrenorul în vârstă de 45 de ani. "Nu ne convine că avem nevoie de acest timp, dar este necesară o anumită perioadă pentru a construi", a adăugat Carrick.

Michael Carrick a fost numit în funcţie în ianuarie 2026, succedându-i lui Ruben Amorim. Rolul său iniţial, de interimar, s-a transformat într-un contract pe termen lung, după o jumătate de sezon reuşită, în care echipa a încheiat pe locul al treilea în campionat.

Cu toate acestea, începutul sezonului 2026/2027 s-a dovedit a fi catastrofal pentru Carrick, punându-i postul în pericol. Marţi, el a obţinut o scurtă gură de oxigen, punând capăt unei serii de nouă meciuri fără victorie în toate competiţiile, după un succes cu 3-2 în faţa echipei AS Roma, în Liga Campionilor. "A fost o seară fantastică, o seară unică", şi-a amintit Carrick. "A fost plăcut să încheiem astfel, dar nu s-a terminat nimic; nu am realizat încă nimic concret. Este un moment pe care trebuie să-l folosim pentru a merge mai departe. Avem nevoie de mai multe astfel de momente", a adăugat el.

Eforturile de a redresa situaţia vor continua fără mijlocaşul defensiv Carlos Baleba, care s-a accidentat în meciul cu AS Roma şi va lipsi de pe teren timp de câteva săptămâni, potrivit antrenorului, scrie Agerpres.