Real Madrid transferă noua senzație de la Como: 50.000.000€ pentru ținta lui Manchester United, Arsenal, Chelsea și Liverpool

Como a luat Champions League cu asalt și are patru victorii și o înfrângere în patru meciuri jucate și se află pe locul patru în clasamentul fazei ligii.

Jucătorii echipei din Serie A au atras atenția echipelor mari din Europa, inclusiv lui Real Madrid.

Real Madrid, gata să facă transferul jucătorului de 50.000.000 de euro

Jacobo Ramon este printre fotbaliștii extrem de apreciați de la formația antrenată de Cesc Fabregas, iar mai multe echipe din Premier League au pus ochii pe el.

Conform TEAMtalk, Manchester United este gata să facă op ofertă de 50 de milioane de euro pentru fundașul spaniol, iar Chelsea, Arsenal și Liverpool îl monitorizează la rândul lor.

Real Madrid a intrat și ea pe fir și are un mare avantaj față de forțele din Premier League enumerate mai sus. Madrilenii dețin 50% din drepturile lui Ramon, fiind un jucător plecat din academia lui Real Madrid.

Spaniolii au și o clauză de cumpărare pe care ar putea să o activeze, astfel că rămâne de văzut unde va ajunge fundașul central de 21 de ani.