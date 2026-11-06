Al-Hamlawi, a venit răsplata golurilor marcate pe bandă! Anunțul arabilor: „Bun venit!“

Universitatea Craiova a primit o veste bună, la începutul săptămânii, atunci când Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat amânarea turneului final continental pentru perioada 23 decembrie 2027 – 21 ianuarie 2028.
Dacă această competiție s-ar fi ținut, la anul, conform datelor inițiale, între 7 ianuarie – 5 februarie, Universitatea Craiova ar fi fost nevoită să se descurce fără Al-Hamlawi, timp de aproape o lună. Pentru că, în mod cert, atacantul de 1,88 de metri ar fi fost convocat în prima reprezentativă a Palestinei, calificată pentru Cupa Asiei din 2027. Așa însă, odată cu reprogramarea turneului final din cauza tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, Craiova a scăpat de grija pierderii lui Al-Hamlawi, la începutul anului viitor.
Chiar și așa însă, formația din Bănie se va despărți, în scurt timp, de atacantul său numărul 1. Pentru că Al-Hamlawi a fost convocat la echipa națională, însă pentru un turneu amical.
Al-Hamlawi, în lotul Palestinei pentru „Basra Friendly Tournament“
Cu 14 goluri, în ultimele sale 13 meciuri, pentru Craiova și pentru echipa națională, Al-Hamlawi a devenit vedeta numărul 1 a reprezentativei arabe. De aici, și includerea sa în lotul convocat de selecționerul Ihab Abu Jazar (46 de ani) pentru turneul amical din Basra (Irak), în perioada 10-18 noiembrie. Anunțul a fost făcut, astăzi, de presa din Palestina. Iar organizatorii turneului au publicat un mesaj de bun venit pentru Al-Hamlawi și colegii săi.
„Bun venit naționalei Palestinei la turneul amical internațional din Basra“, au scris arabii pe rețelele de socializare.
Potrivit programului întrecerii, în prima zi, în semifinale, vor avea loc următoarele confruntări:
- Iran –Palestina
- Irak – Liban
Apoi, în ultimele două partide, învingătoarele vor juca în meciul pentru trofeu, în timp ce învinsele se vor duela în finala mică.
La precedenta sa convocare, la echipa națională, Assad Al-Hamlawi a înscris cinci goluri, în amicalele cu Noua Zeelandă (2-2), Tadjikistan (4-2) și China (5-0).