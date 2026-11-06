Al-Hamlawi, a venit răsplata golurilor marcate pe bandă! Anunțul arabilor: „Bun venit!“

Universitatea Craiova a primit o veste bună, la începutul săptămânii, atunci când Confederația Asiatică de Fotbal (AFC) a anunțat amânarea turneului final continental pentru perioada 23 decembrie 2027 – 21 ianuarie 2028.

Dacă această competiție s-ar fi ținut, la anul, conform datelor inițiale, între 7 ianuarie – 5 februarie, Universitatea Craiova ar fi fost nevoită să se descurce fără Al-Hamlawi, timp de aproape o lună. Pentru că, în mod cert, atacantul de 1,88 de metri ar fi fost convocat în prima reprezentativă a Palestinei, calificată pentru Cupa Asiei din 2027. Așa însă, odată cu reprogramarea turneului final din cauza tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, Craiova a scăpat de grija pierderii lui Al-Hamlawi, la începutul anului viitor.

Chiar și așa însă, formația din Bănie se va despărți, în scurt timp, de atacantul său numărul 1. Pentru că Al-Hamlawi a fost convocat la echipa națională, însă pentru un turneu amical.