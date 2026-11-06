SPECIAL Toți dușmanii lui Ronaldo: lista „greilor“ cu care s-a certat și românul pe care l-a dezamăgit crunt

Toți dușmanii lui Ronaldo: lista „greilor“ cu care s-a certat și românul pe care l-a dezamăgit crunt Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo e un fotbalist sclipitor, dar și un caracter dificil. Dovadă și faptul că, de-a lungul anilor, a intrat în conflict cu niște personaje importante. De multe ori, din vina sa.

TAGS:
Cristiano RonaldoCR7PortugaliaNationala
Din articol

Cristiano Ronaldo (41 de ani) va fi nevoit să se bazeze doar pe meciurile lui Al-Nassr Riad, în tentativa sa de a ajunge la 1,000 de goluri în carieră. Pentru că starul portughez tocmai și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

S-a ajuns aici, nu pentru că Ronaldo ar fi realizat că tot ce e mult strică și, la 41 de ani, ar fi cazul să încheie un capitol început în 2003. Retragerea lui CR7 de la prima reprezentativă a fost cauzată de conflictul său cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). Adică, primul antrenor după mulți ani, care a găsit curajul de a-l lăsa pe Ronaldo pe bancă.

Și, totuși, Jorge Jesus nu e nicidecum primul nume important din lumea fotbalului cu care Cristiano intră în conflict. În schimb, selecționerul Portugaliei e într-un club select al celor care au și reușit să-și impună punctul de vedere în disputa cu capriciosul Ronaldo.

În rândurile de mai jos, Sport.ro trece în revistă numele celor cu care CR7 a intrat în conflict, de-a lungul anilor. Cu precizarea că pe lista învingătorilor sunt doar doi antrenori: Jorge Jesus și Erik ten Hag.

Dușmanii lui Ronaldo din fotbal: de la Sepp Blatter, la Gary Neville și Carlos Queiroz

  • Cristiano ronaldo 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

*Sepp Blatter (fostul președinte FIFA) – În 2013, elvețianul care a condus forul mondial, între 1998 și 2015, a făcut o comparație între Messi și Ronaldo, prilej cu care l-a luat un pic peste picior pe CR7, ironizând mersul său pe teren. De asemenea, Blatter a spus că, în ceea ce îl privește, îl preferă pe Messi. Imediat, Ronaldo a avut o reacție dură la adresa lui Blatter, motiv pentru care elvețianul și-a cerut scuze.

*Jorge Mendes (agent FIFA) – Celebrul impresar l-a reprezentat pe Ronaldo, timp de aproape două decenii. Cele mai mari transferuri din cariera lui CR7 au fost intermediate de Mendes. „Ruptura“ s-a produs, în 2022. Din două motive. În primul rând, Ronaldo s-a enervat că celebrul său agent n-a putut să-l ducă la o echipă de Champions League, în vara acelui an, când situația sa, la Manchester United, devenise deja una neplăcută. Apoi, a fost interviul exploziv al lui Ronaldo, acordat lui Piers Morgan. Cu acest prilej, Cristiano a atacat vehement Manchester United. Jorge Mendes a catalogat acel interviu drept o mare greșeală. Ulterior, parteneriatul Ronaldo – Mendes s-a încheiat, iar transferul fotbalistului, la Al-Nassr Riad, a fost intermediat de Ricardo Regufe.

*Erik ten Hag (antrenor) – În ultimul sezon al portughezului, la Manchester United, tehnicianul olandez a făcut ceea ce părea inimaginabil până atunci: l-a scos pe Cristiano din primul 11. Tot mai des. De aici, a apărut conflictul care s-a încheiat cu plecarea lui Ronaldo, în Arabia Saudită, la Al-Nassr Riad, unde joacă și acum.

*Carlos Queiroz (fostul selecționer al Portugaliei) – După eliminarea Portugaliei de la CM 2010, în optimi, Cristiano a fost foc și pară. Imediat după partida pierdută în fața Spaniei (0-1), Ronaldo a fost întrebat despre motivele eliminării. Răspunsul său: „Nu știu. Întrebați-l pe Queiroz!“. De aici, s-a produs „ruptura“, una evidentă și peste ani. Pentru că, la CM 2018, când Iran, naționala condusă de Queiroz, a întâlnit Portugalia, în faza grupelor, antrenorul perșilor și starul lusitanilor s-au ignorat total. O satisfacție a avut, totuși, Queiroz, pentru că, sub ochii săi, Ronaldo a ratat un penalty, iar Iran – Portugalia s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

*Paulo Bento (fostul selecționer al Portugaliei) – Un alt antrenor al primei reprezentative care a rămas cu un gust amar din cauza lui CR7. După încheierea mandatului său de selecționer, Paulo Bento a mărturisit că, în urma experienței sale la națională, relația sa s-a schimbat cu Ronaldo. „Cristiano trebuie să respecte niște ierarhii și să înțeleagă cine ia deciziile în vestiar“, a spus Paulo Bento, pe banca Portugaliei, între 2010-2014.

*Gary Neville (fost fotbalist) – A fost un critic al lui Cristiano din cauza atitudinii sale, în a doua perioadă în care a jucat la Manchester United. Practic, Neville i-a luat partea lui Eric ten Hag, în conflictul antrenorului cu CR7. Drept urmare, în timpul interviului său cu Piers Morgan, Ronaldo l-a „înțepat“ pe Neville, alături de care a jucat, la United, în prima sa perioadă, la această echipă. „Nu-mi e și nu mi-a fost niciodată prieten. Doar un coleg de echipă“.

*Maurizio Sarri (antrenor) – Alt antrenor care și-a permis să-l schimbe pe Ronaldo, în timpul unui meci. S-a întâmplat pe când Cristiano și Sarri erau la Juventus, în 2019. După ce l-a scos pe CR7 de pe teren, în două partide succesive, starul portughez a „turbat“. Și a părăsit stadionul, imediat după înlocuirea sa, în al doilea meci. Pentru Cristiano n-a mai contat că Dybala, care a fost introdus după ieșirea sa, a înscris golul victoriei pentru Juventus.

*Ralf Rangnick (manager) – Ronaldo l-a făcut praf, spunând că nici nu auzise de el până la numirea neamțului, la United, în sezonul 2021-2022. „Nu înțeleg cum cineva cu CV-ul lui Ralf Rangnick poate ajunge antrenor la o echipă de talia lui United“, a spus Ronaldo, la vremea respectivă.

A refuzat să aibă o apariție în documentarul „Bölöni - Legenda care ne leagă“

Un antrenor care a jucat un rol foarte important în cariera lui Ronaldo a fost românul Ladislau Bölöni (73 de ani). Pentru că Loți a fost cel care l-a ochit pe puștiul Cristiano, la echipa a doua a celor de la Sporting, și l-a promovat la prima formație, alături de vedetele Marius Niculae și Mario Jardel. Peste ani însă, Ronaldo a refuzat să facă un gest mic de recunoștință pentru antrenorul care i-a dat aripi.

Concret, CR7 a refuzat să aibă o apariție de câteva secunde, în documentarul „Bölöni - Legenda care ne leagă“. El le-a transmis regizorilor Tamás Kollarik (Ungaria) și Attila Szabó (România) că, pur și simplu, nu dorește să aibă vreo implicare în astfel de producții!

Spre deosebire de Ronaldo, alte vedete uriașe din fotbal, care au lucrat cu Bölöni, au apărut în documentarul dedicat acestuia. Vorbim despre nume sonore, precum Quaresma, Varane, Joao Pinto, Axel Witsel și Petr Čech.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a cumpărat un Ferrari cu 2,3 milioane de dolari și l-a vândut cu 18,5 milioane. Mașina avea doar 130 de km la bord
Un bărbat a cumpărat un Ferrari cu 2,3 milioane de dolari și l-a vândut cu 18,5 milioane. Mașina avea doar 130 de km la bord
ULTIMELE STIRI
Hajduk Split, rușine istorică! Fostul fotbalist de la Chindia Târgoviște, EROU în Gibraltar
Hajduk Split, rușine istorică! Fostul fotbalist de la Chindia Târgoviște, EROU în Gibraltar
Gafă colosală! WTA a uitat să le anunțe pe jucătoare că a pus microfoane: scandaluri la Turneul Campioanelor
Gafă colosală! WTA a uitat să le anunțe pe jucătoare că a pus microfoane: scandaluri la Turneul Campioanelor
Pancu rupe tăcerea! Ce spune despre Andrei, Diana și Dan Șucu, după polemica iscată la Rapid: "Vă rog să mă credeți"
Pancu rupe tăcerea! Ce spune despre Andrei, Diana și Dan Șucu, după polemica iscată la Rapid: "Vă rog să mă credeți"
Vladimir Putin a „explodat” după decizia radicală luată la Bruxelles: „O încălcare flagrantă a legii”
Vladimir Putin a „explodat” după decizia radicală luată la Bruxelles: „O încălcare flagrantă a legii”
Ciprian Marica și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live
Ciprian Marica și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

"Refuzăm!" Reacție imediată a Federației Portugheze, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

"Refuzăm!" Reacție imediată a Federației Portugheze, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

Schimb de jucători între Dinamo și FCSB?! Mihai Stoica: ”A demonstrat că e valoros!”

Schimb de jucători între Dinamo și FCSB?! Mihai Stoica: ”A demonstrat că e valoros!”

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

A semnat cu Barcelona! Catalanii au făcut anunțul

A semnat cu Barcelona! Catalanii au făcut anunțul


Recomandarile redactiei
Pancu rupe tăcerea! Ce spune despre Andrei, Diana și Dan Șucu, după polemica iscată la Rapid: "Vă rog să mă credeți"
Pancu rupe tăcerea! Ce spune despre Andrei, Diana și Dan Șucu, după polemica iscată la Rapid: "Vă rog să mă credeți"
Gafă colosală! WTA a uitat să le anunțe pe jucătoare că a pus microfoane: scandaluri la Turneul Campioanelor
Gafă colosală! WTA a uitat să le anunțe pe jucătoare că a pus microfoane: scandaluri la Turneul Campioanelor
Falimentul bate la ușa Petrolului? Ce datorii au ploieștenii
Falimentul bate la ușa Petrolului? Ce datorii au ploieștenii
Hajduk Split, rușine istorică! Fostul fotbalist de la Chindia Târgoviște, EROU în Gibraltar
Hajduk Split, rușine istorică! Fostul fotbalist de la Chindia Târgoviște, EROU în Gibraltar
"Nemaipomenit!" Cine l-a impresionat pe Emil Săndoi în Craiova - Egnatia + pronostic pentru clasamentul din Conference League
"Nemaipomenit!" Cine l-a impresionat pe Emil Săndoi în Craiova - Egnatia + pronostic pentru clasamentul din Conference League
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Așa tată, așa fiu! Cristiano Ronaldo Jr a înscris și a sărbătorit exact ca CR7
Așa tată, așa fiu! Cristiano Ronaldo Jr a înscris și a sărbătorit exact ca CR7
Bun de plată! Cristiano Ronaldo riscă să fie amendat de UEFA pentru o faptă ilegală. De vină îi sunt bătăile inimii
Bun de plată! Cristiano Ronaldo riscă să fie amendat de UEFA pentru o faptă ilegală. De vină îi sunt bătăile inimii 
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
CITESTE SI
Un local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

stirileprotvUn local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!