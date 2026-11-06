În rândurile de mai jos, Sport.ro trece în revistă numele celor cu care CR7 a intrat în conflict, de-a lungul anilor. Cu precizarea că pe lista învingătorilor sunt doar doi antrenori: Jorge Jesus și Erik ten Hag.

Și, totuși, Jorge Jesus nu e nicidecum primul nume important din lumea fotbalului cu care Cristiano intră în conflict. În schimb, selecționerul Portugaliei e într-un club select al celor care au și reușit să-și impună punctul de vedere în disputa cu capriciosul Ronaldo.

S-a ajuns aici, nu pentru că Ronaldo ar fi realizat că tot ce e mult strică și, la 41 de ani, ar fi cazul să încheie un capitol început în 2003. Retragerea lui CR7 de la prima reprezentativă a fost cauzată de conflictul său cu selecționerul Jorge Jesus (72 de ani). Adică, primul antrenor după mulți ani, care a găsit curajul de a-l lăsa pe Ronaldo pe bancă.

Cristiano Ronaldo (41 de ani) va fi nevoit să se bazeze doar pe meciurile lui Al-Nassr Riad, în tentativa sa de a ajunge la 1,000 de goluri în carieră. Pentru că starul portughez tocmai și-a anunțat retragerea de la echipa națională.

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*Sepp Blatter (fostul președinte FIFA) – În 2013, elvețianul care a condus forul mondial, între 1998 și 2015, a făcut o comparație între Messi și Ronaldo, prilej cu care l-a luat un pic peste picior pe CR7, ironizând mersul său pe teren. De asemenea, Blatter a spus că, în ceea ce îl privește, îl preferă pe Messi. Imediat, Ronaldo a avut o reacție dură la adresa lui Blatter, motiv pentru care elvețianul și-a cerut scuze.

*Jorge Mendes (agent FIFA) – Celebrul impresar l-a reprezentat pe Ronaldo, timp de aproape două decenii. Cele mai mari transferuri din cariera lui CR7 au fost intermediate de Mendes. „Ruptura“ s-a produs, în 2022. Din două motive. În primul rând, Ronaldo s-a enervat că celebrul său agent n-a putut să-l ducă la o echipă de Champions League, în vara acelui an, când situația sa, la Manchester United, devenise deja una neplăcută. Apoi, a fost interviul exploziv al lui Ronaldo, acordat lui Piers Morgan. Cu acest prilej, Cristiano a atacat vehement Manchester United. Jorge Mendes a catalogat acel interviu drept o mare greșeală. Ulterior, parteneriatul Ronaldo – Mendes s-a încheiat, iar transferul fotbalistului, la Al-Nassr Riad, a fost intermediat de Ricardo Regufe.

*Erik ten Hag (antrenor) – În ultimul sezon al portughezului, la Manchester United, tehnicianul olandez a făcut ceea ce părea inimaginabil până atunci: l-a scos pe Cristiano din primul 11. Tot mai des. De aici, a apărut conflictul care s-a încheiat cu plecarea lui Ronaldo, în Arabia Saudită, la Al-Nassr Riad, unde joacă și acum.

*Carlos Queiroz (fostul selecționer al Portugaliei) – După eliminarea Portugaliei de la CM 2010, în optimi, Cristiano a fost foc și pară. Imediat după partida pierdută în fața Spaniei (0-1), Ronaldo a fost întrebat despre motivele eliminării. Răspunsul său: „Nu știu. Întrebați-l pe Queiroz!“. De aici, s-a produs „ruptura“, una evidentă și peste ani. Pentru că, la CM 2018, când Iran, naționala condusă de Queiroz, a întâlnit Portugalia, în faza grupelor, antrenorul perșilor și starul lusitanilor s-au ignorat total. O satisfacție a avut, totuși, Queiroz, pentru că, sub ochii săi, Ronaldo a ratat un penalty, iar Iran – Portugalia s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

*Paulo Bento (fostul selecționer al Portugaliei) – Un alt antrenor al primei reprezentative care a rămas cu un gust amar din cauza lui CR7. După încheierea mandatului său de selecționer, Paulo Bento a mărturisit că, în urma experienței sale la națională, relația sa s-a schimbat cu Ronaldo. „Cristiano trebuie să respecte niște ierarhii și să înțeleagă cine ia deciziile în vestiar“, a spus Paulo Bento, pe banca Portugaliei, între 2010-2014.

*Gary Neville (fost fotbalist) – A fost un critic al lui Cristiano din cauza atitudinii sale, în a doua perioadă în care a jucat la Manchester United. Practic, Neville i-a luat partea lui Eric ten Hag, în conflictul antrenorului cu CR7. Drept urmare, în timpul interviului său cu Piers Morgan, Ronaldo l-a „înțepat“ pe Neville, alături de care a jucat, la United, în prima sa perioadă, la această echipă. „Nu-mi e și nu mi-a fost niciodată prieten. Doar un coleg de echipă“.

*Maurizio Sarri (antrenor) – Alt antrenor care și-a permis să-l schimbe pe Ronaldo, în timpul unui meci. S-a întâmplat pe când Cristiano și Sarri erau la Juventus, în 2019. După ce l-a scos pe CR7 de pe teren, în două partide succesive, starul portughez a „turbat“. Și a părăsit stadionul, imediat după înlocuirea sa, în al doilea meci. Pentru Cristiano n-a mai contat că Dybala, care a fost introdus după ieșirea sa, a înscris golul victoriei pentru Juventus.

*Ralf Rangnick (manager) – Ronaldo l-a făcut praf, spunând că nici nu auzise de el până la numirea neamțului, la United, în sezonul 2021-2022. „Nu înțeleg cum cineva cu CV-ul lui Ralf Rangnick poate ajunge antrenor la o echipă de talia lui United“, a spus Ronaldo, la vremea respectivă.

A refuzat să aibă o apariție în documentarul „Bölöni - Legenda care ne leagă“

Un antrenor care a jucat un rol foarte important în cariera lui Ronaldo a fost românul Ladislau Bölöni (73 de ani). Pentru că Loți a fost cel care l-a ochit pe puștiul Cristiano, la echipa a doua a celor de la Sporting, și l-a promovat la prima formație, alături de vedetele Marius Niculae și Mario Jardel. Peste ani însă, Ronaldo a refuzat să facă un gest mic de recunoștință pentru antrenorul care i-a dat aripi.

Concret, CR7 a refuzat să aibă o apariție de câteva secunde, în documentarul „Bölöni - Legenda care ne leagă“. El le-a transmis regizorilor Tamás Kollarik (Ungaria) și Attila Szabó (România) că, pur și simplu, nu dorește să aibă vreo implicare în astfel de producții!

Spre deosebire de Ronaldo, alte vedete uriașe din fotbal, care au lucrat cu Bölöni, au apărut în documentarul dedicat acestuia. Vorbim despre nume sonore, precum Quaresma, Varane, Joao Pinto, Axel Witsel și Petr Čech.