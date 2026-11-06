După Rapid - Csikszereda 2-0, a existat un conflict indirect între Diana Șucu, soția patronului Dan Șucu, și Daniel Pancu, antrenorul clubului din Giulești.

Pentru duelul cu Csikszereda, Daniel Pancu a mizat încă din primul minut pe Andrei Șucu, fiul lui Dan Șucu. La pauză l-a schimbat însă, iar după meci a dat de înțeles că nu are încă maturitatea necesară să înțeleagă automatismele de joc.

”Nu i-ar fi mai bine lui Andrei Șucu să meargă la altă echipă?” Răspuns categoric, în direct la VOYO SPORT LIVE

A urmat, pe urmă, un schimb de replici în mediul online între Diana Șucu și Daniel Pancu. Iar vineri, la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța, antrenorul Rapidului a fost întrebat despre acest subiect. VEZI AICI CE A SPUS

După tensiunile cu Andrei Șucu, fotbalistul a fost propus să meargă sub formă de împrumut la Oțelul Galați. La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica, întrebat dacă i-ar prinde bine fiului lui Dan Șucu un împrumut, a spus că el nu l-ar ceda la un alt club.

”(n.r. Ți se pare că Daniel Pancu își complică singur viața prin declarațiile pe care le face?) Nu aș putea spune asta, mie îmi place Pancu, pentru că e un antrenor care pare sincer. El ce are de spus îți spune. Nu are ascunzișuri. Îmi place că e bărbat și își asumă, dar, câteodată, trebuie să ai experiența și să știi cât și ce să spui. Aici e vorba de experiență.

Dacă ai posibilitatea să-ți ajuți copilul, să-mi spuneți câți dintre voi nu ați face-o! Câți? Dacă poți să faci chestia asta, să-l ajuți, în orice domeniu. Nu ai face-o, nu ai încerca? Toți am face asta. Și atunci, pentru că poate să facă lucrul ăsta, nu e un lucru rău.

Acum, fotbalul, din păcate, are o problemă: se vede! Mă, aici se vede. Merge până la un anumit nivel, atunci unde dacă el nu dă randament, nu merge! Dar, pentru a-l ajuta, sunt pentru. Dacă poți să-l ajuți, ajută-l.

Eu sper că vor găsi, de comun acord, o soluție. Pentru că, știi cum e, problemele nu se rezolvă de la sine. Trebuie să ai soluții pentru ele. Sper ca împreună să găsească o soluție. Cum, când, cum îl ajutăm... Când îi mai dau minute, când pot să-l mai joc... Trebuie să existe un dialog și o discuție cât mai concretă și cât mai clară. Atât antrenorul, cât și patronul trebuie să tragă în aceeași direcție. Altfel vor exista discuții.

(n.r. Nu i-ar fi mai bine să meargă la altă echipă să joace?) Păi, dacă eu am echipă și pot să-l ajut pe fii-miu îl trimit în altă parte să-l ajute altul? Poate chiar copilul intră și marchează un gol, cum s-a și întâmplat. Va fi presiune și dacă merge la altă echipă, cu presiunea trebuie să conviețuiești. Așa e la fotbal. Eu sper să găsească o soluție și să fie o negociere, o planificare mai bună ar ajuta”, a spus Marica.