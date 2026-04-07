Fostul căpitan Harry Maguire şi-a prelungit cu un an contractul cu echipa de fotbal Manchester United, cu opţiune pentru încă un an, informează marţi BBC.

Actualul contract al fundaşului central în vârstă de 33 de ani urma să expire la sfârşitul acestui sezon.

Harry Maguire a venit la Manchester United de la Leicester City pentru 80 de milioane de lire sterline în 2019.

El a jucat în 266 de meciuri pentru United, câştigând Cupa Ligii în sezonul 2022-2023 şi Cupa Angliei în sezonul următor.

"S-o reprezint pe Manchester United este cea mai mare onoare. Este o responsabilitate care mă face pe mine şi familia mea mândri în fiecare zi", a spus Maguire.

"Sunt încântat să-mi prelungesc cariera la acest club incredibil pentru cel puţin opt sezoane şi să continui să joc în faţa suporterilor noştri speciali pentru a crea împreună şi mai multe momente uimitoare", a adăugat el, conform Agerpres.

Maguire se bucură de o perioadă fastă sub conducerea antrenorului interimar Michael Carrick, fiind titular în toate cele 10 meciuri de la numirea acestuia la mijlocul lunii ianuarie, după ce anterior a avut dificultăţi în a obţine timp de joc sub conducerea lui Ruben Amorim şi a ratat opt meciuri din cauza unei accidentări la coapsă.