Fostul căpitan Harry Maguire şi-a prelungit cu un an contractul cu echipa de fotbal Manchester United, cu opţiune pentru încă un an, informează marţi BBC.
Clubul din Premier League a oficializat prelungirea - ”Here to stay”:
Actualul contract al fundaşului central în vârstă de 33 de ani urma să expire la sfârşitul acestui sezon.
Harry Maguire a venit la Manchester United de la Leicester City pentru 80 de milioane de lire sterline în 2019.
El a jucat în 266 de meciuri pentru United, câştigând Cupa Ligii în sezonul 2022-2023 şi Cupa Angliei în sezonul următor.
"S-o reprezint pe Manchester United este cea mai mare onoare. Este o responsabilitate care mă face pe mine şi familia mea mândri în fiecare zi", a spus Maguire.
"Sunt încântat să-mi prelungesc cariera la acest club incredibil pentru cel puţin opt sezoane şi să continui să joc în faţa suporterilor noştri speciali pentru a crea împreună şi mai multe momente uimitoare", a adăugat el, conform Agerpres.
Maguire se bucură de o perioadă fastă sub conducerea antrenorului interimar Michael Carrick, fiind titular în toate cele 10 meciuri de la numirea acestuia la mijlocul lunii ianuarie, după ce anterior a avut dificultăţi în a obţine timp de joc sub conducerea lui Ruben Amorim şi a ratat opt meciuri din cauza unei accidentări la coapsă.
