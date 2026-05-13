Manchester United și-a găsit antrenor pentru sezonul viitor!

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, conducerea lui Manchester United a decis să continue alături de Michael Carrick și din sezonul viitor.

Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a preluat echipa în ianuarie, după plecarea lui Ruben Amorim, iar rezultatele obținute i-au convins pe șefii de pe Old Trafford să îi ofere un contract permanent.

La momentul redactării acestui articol, Manchester United ocupă locul 3 în Premier League, cu 65 de puncte, în spatele rivalelor Manchester City (74 de puncte) și Arsenal (79 de puncte).

Carrick are toată susținerea

Conform informațiilor apărute în presa din Anglia, atât jucătorii, cât și conducerea clubului îl susțin pe Carrick, iar negocierile pentru noul contract au intrat în faza finală.