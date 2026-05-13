Manchester United și-a găsit antrenor pentru sezonul viitor!

VOYO transmite în exclusivitate meciurile din Premier League, iar finalul de sezon din Anglia aduce și o decizie importantă pe banca lui Manchester United.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, conducerea lui Manchester United a decis să continue alături de Michael Carrick și din sezonul viitor.

Tehnicianul în vârstă de 44 de ani a preluat echipa în ianuarie, după plecarea lui Ruben Amorim, iar rezultatele obținute i-au convins pe șefii de pe Old Trafford să îi ofere un contract permanent.

La momentul redactării acestui articol, Manchester United ocupă locul 3 în Premier League, cu 65 de puncte, în spatele rivalelor Manchester City (74 de puncte) și Arsenal (79 de puncte).

Carrick are toată susținerea

Conform informațiilor apărute în presa din Anglia, atât jucătorii, cât și conducerea clubului îl susțin pe Carrick, iar negocierile pentru noul contract au intrat în faza finală.

Fostul mijlocaș al lui United a reușit să schimbe rapid atmosfera de la echipă, iar „diavolii” și-au asigurat calificarea în UEFA Champions League cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Publicația The Athletic susține că directorul executiv Omar Berrada și directorul sportiv Jason Wilcox îi vor recomanda lui Jim Ratcliffe numirea definitivă a lui Carrick.

În paralel, Manchester United a analizat și alte variante pentru banca tehnică. Thomas Tuchel a decis să continue la naționala Angliei, iar Luis Enrique și-a reafirmat angajamentul față de Paris Saint-Germain.

