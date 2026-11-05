Trei variante de antrenor pentru Manchester United!

Trei variante de antrenor pentru Manchester United! Premier League
Alexandru Hațieganu
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Zilele lui Michael Carrick pe banca lui Manchester United par să fie numărate.

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Din articol

Manchester United l-a contactat pe Didier Deschamps, avându-l în vedere ca primă variantă de înlocuitor pentru Michael Carrick.

Alte două variante de antrenor pentru Manchester United 

De asemenea, pe fondul incertitudinii privind viitorul lui Carrick, United analizează și alte posibilități. 

Printre antrenorii aflați pe lista „diavolilor roșii” se numără Julian Nagelsmann și Unai Emery, conform jurnalistului Santi Aouna, citat de Transfer News Live

Deschamps este deschis la oferte, însă are rețineri în privința preluării postului de la United.

În momentul de față, fostul selecționer al Franței este dispus să aștepte o altă oportunitate.

Michael Carrick

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United tremură în Premier League

După nouă etape în Premier League, „diavolii roșii” au doar șapte puncte și se află pe locul 17. Crystal Palace (șapte puncte), Nottingham (șase) și Sunderland (cinci) ocupă pozițiile retrogradabile. 

În Cupa Ligii, Manchester United a fost eliminată de Brighton, 2-3, în runda a treia. 

„Diavolii roșii” ocupă locul 17 în Champions League, cu șase puncte în patru etape. 

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