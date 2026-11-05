Trei variante de antrenor pentru Manchester United!

Manchester United l-a contactat pe Didier Deschamps, avându-l în vedere ca primă variantă de înlocuitor pentru Michael Carrick.

Alte două variante de antrenor pentru Manchester United

De asemenea, pe fondul incertitudinii privind viitorul lui Carrick, United analizează și alte posibilități.

Printre antrenorii aflați pe lista „diavolilor roșii” se numără Julian Nagelsmann și Unai Emery, conform jurnalistului Santi Aouna, citat de Transfer News Live.

Deschamps este deschis la oferte, însă are rețineri în privința preluării postului de la United.

În momentul de față, fostul selecționer al Franței este dispus să aștepte o altă oportunitate.