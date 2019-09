"Nu am niciun dubiu!" Declaratie surprinzatoare la adresa lui Guardiola! A marcat primul hattrick din cariera, dar il ATACA pe Guardiola: "Este obositor!"

Manchester City a distrus-o pe Watford.

Manchester City a umilit-o pe Watford pe Etihad, cu 8-0. Dupa primele 18 minute scorul era 5-0 in favoarea formatiei lui Pep Guardiola, dupa dubla lui Bernardo Silva si golurile marcate de David Silva, Mahrez si Otamendi. In repriza a doua, City a mai marcat de 3 ori prin De Bruyne si Bernardo Silva, care a reusit hattrickul. A fost cel mai mare scor inregistrat la pauza intr-un meci de Premier League. La finalul partidei, autorul hattrickului, Bernardo Silva, a vorbit despre meci si a oferit o declaratie surprinzatoare.

"Da, este obositor sa lucrezi cu Pep Guardiola, nu am niciun dubiu. Este obositor, dar trebuie sa facem asta. Daca vrei lupti pentru toate trofeele puse in joc, ai nevoie de un antrenor care sa te impinga zi de zi de in fata. Uneori, nu e deloc usor, dar e foarte bine ca avem un antrenor care ne permite sa ne relaxam. Daca este inteligent, iti dai seama de ceea ce trebuie sa faci si sa intelegi ca antrenorul tau iti vrea binele. Nu face nimic ca sa ne supere, ci ca sa ne ajute si ca sa faca echipa asta mai buna", a spus Bernardo Silva dupa meci.

City se afla pe locul 2 in Premier League in acest moment, la 2 puncte de liderul Liverpool, care va juca astazi in deplasare pe Stamford Bridge cu Chelsea. Urmatoarea partida pentru echipa lui Guardiola va fi pe terenul celor de la Everton, saptamana viitoare.