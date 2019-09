O echipa din Liga 1 joaca pe stilul celor de la Real sau Barca! Antrenorul se inspira de la cei mai buni: "Incerc sa joc ca Guardiola sau Mourinho. Incerc un mix intre cei doi"

Din articol Dinamo se pregateste de meciul cu Astra

Antrenorul unei echipe de Liga 1 a declarat ca incearca sa inoveze tehnica de joc a echipei, mixand stilurile a doi dintre cei mai mari antrenori ai lumii, Josep Guardiola si Jose Mourinho.

Antrenorul celor de la Dinamo a vorbit despre stilul pe care incearca sa il implementeze echipei si care sunt sursele sale de inspiratie.

"Sunt fanul celor de la Manchester United si al Barcelonei. Imi plac anumiti antrenori pentru modul in care muncesc si invat de la ei. Am incercat uneori sa joc asa cum o face Guardiola, insa este extrem de greu. Uneori precum Mourinho. Incerc un mix, dar depinde mult si de jucatori. Ei si-i aleg in functie de sistemul de joc", a spus Dusan Uhrin conform Telekom Sport.

Dinamo se pregateste de meciul cu Astra

Cehul a vorbit si despre urmatoarea etapa de Liga 1, unde Dinamo o intalneste pe Astra Giurgiu intr-o partida ce se vrea spectaculoasa.

"Ne asteptam la un meci greu, deoarece Astra joaca foarte bine pe teren propriu, au invins si CFR-ul. Va trebui sa luptam pentru cele trei puncte, nu va fi usor, sper sa facem un meci bun", a spus Uhrin conform Telekom Sport.