La finalul partidei, Alexandru Musi, fost jucător al FCSB, a tras concluziile meciului care a lăsat campioana în afara play-off-ului.

„FC Argeș a avut o ocazie și a fructificat-o. Mult succes în continuare. Avem ocazii, dar nu reușim să o băgăm în plasă.

Eu sunt foarte liniștit la antrenamente, încerc să mă concentrez pe treaba mea. Știu că golurile încă nu vin, dar lucrez la antrenamente, trag tare și sunt convins că vor veni și golurile.

Nu vreau să comentez (n.r. - despre faptul că FCSB nu s-a calificat în play-off), până la urmă Argeșul a făcut un campionat foarte bun, a reușit să câștige și să se califice în play-off.

Cu siguranță, George (n.r. - Pușcaș) este un jucător foarte bun. A adus foarte multe lucruri bune pentru echipa națională și sper să ne aducă și nouă”, a spus Musi la finalul meciului.

Victoria piteştenilor le-a asigurat prezenţa între primele şase echipe ale campionatului, FCSB, deţinătoarea titlului, urmând să evolueze în play-out.

Dinamo, la două înfrângeri consecutive în campionat

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 95 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 55 de ori s-au impus bucureştenii, de 27 de ori au câştigat piteştenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmaresul cu Dinamo gazdă este de 47 de jocuri, 38 de victorii Dinamo, două remize şi 7 succese FC Argeş, potrivit LPF .

FC Argeş are trei victorii şi un eşec în ultimele patru etape. În tur, scorul a fost egal, 1-1.

Dinamo are două înfrângeri consecutive, o premieră în acest sezon.