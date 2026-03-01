Duminică seară, FC Argeș a învins-o pe Dinamo București cu 1-0, pe Arena Națională, în etapa a 29-a din sezonul regulat. Piteștenii au ajuns la 49 de puncte, în timp ce FCSB are 43, cu un meci în minus.

Chiar și în cazul unor victorii pe linie pentru roș-albaștri și al unui pas greșit făcut de Argeș cu Unirea Slobozia, clasamentul la egalitate ar avantaja formația din Trivale, care a câștigat ambele dueluri directe.

Cosmin Bărcăuan regretă că FCSB n-a prins play-off-ul: „S-au trezit cam târziu”

La finalul meciului, Sport.ro a luat legătura cu Cosmin Bărcăuan, fost campion cu Dinamo în sezonul 2003/04. Acesta consideră că ratarea play-off-ului nu este o surpriză.

„Dacă mă întrebi acum dacă mi se pare o surpriză, nu este, pentru că jocul lor a avut de suferit. Poziția din clasament nu este întâmplătoare. Anul ăsta au jucat mai puțin bine.

Barajul pentru Conference este singura lor șansă. Este un an ratat. Se întâmplă. Păcat pentru suporteri, pentru bugetul lor și pentru banii pe care îi bagă Gigi acolo.

Păcat. Altfel e un play-off cu FCSB, cu CFR, cu Dinamo, cu Craiova, cu Rapid. Derby-uri frumoase, lumea vine la stadion… sunt bani mulți! Dar asta e viața. S-au trezit cam târziu”, a spus Bărcăuan pentru Sport.ro.

Fost fundaș și mijlocaș defensiv, Bărcăuan a mai evoluat la Șahtior Donețk, PAOK Salonic și OFI Creta, având și opt selecții la echipa națională a României.