Guardiola il sfatuieste pe Eto'o: "Ca sa castigi in stilul lui Pep, trebuie sa ai jucatori ca tine" 

Pep Guardiola i-a raspuns lui Samuel Eto'o in cadrul conferintei de presa dinaintea meciului din Premier League impotriva lui Watford.

Guardiola si Eto'o au un trecut impreuna, cei doi intalnindu-se la Barcelona, acolo unde camerunezul s-a aflat in subordinea spaniolului. Cei doi au cucerit impreuna un trofeu Champions League in sezonul 2008/2009, anul in care camerunezul a parasit gruparea catalana.

De atunci se stia ca relatia dintre cei doi nu a fost niciodata prea buna. Cu toate acestea, odata cu anuntul retragerii sale din activitate, Eto'o nu a ezitat sa isi arate admiratia fata de Guardiola.

Intr-un interviu acordat publicatiei Cadena SER, Eto'o a anuntat ca obiectivul sau este sa devina primul antrenor african care va castiga Champions League si nu in orice fel, ci in acelasi stil in care a reusit Pep Guardiola.

Raspunsul antrenorului celor de la Manchester City nu a intarziat sa apara, simtindu-se onorat de cuvintele lui Eto'o.

"Multumesc mult, dar principalul lucru pe care trebuie sa il faci este sa cumperi jucatori precum Samuel Eto'o. Apoi, poti castiga in stilul lui Pep", a spus Guardiola zambitor in cadrul conferintei de presa, conform publicatiei Sport.