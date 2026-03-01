Piteștenii sunt acum la șase puncte de FCSB, astfel că rezultatele din ultima etapă din sezonul regulat nu vor mai conta. FCSB va juca în premieră în play-out, dar poate obține un loc de Europa dacă va câștiga barajul de Conference League.

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a oferit o primă reacție direct de la Arena Națională, la zona mixtă, imediat după ce echipa sa a câștigat împotriva lui Dinamo și a reușit să-și consolideze ultimul loc de play-off.

Oficialul i-a felicitat pe toți cei din cadrul clubului pentru această performanță și, printre altele, a spus că a lăsat jucătorii să-și aleagă prima pentru play-off.

Dani Coman: ”Sunt bucuros pentru echipa mea”

„Eu întotdeauna m-am ținut de cuvânt și am fost asumat. Indiferent de ce se întâmplă, pe Dumnezeu nu-l putem păcăli. Nu știu dacă Dinamo a fost fericită, ei au tras să câștige. Au avut și foarte multe ocazii, trebuie să recunoaștem. Sunt bucuros pentru echipa mea, pentru acest club care a crescut de la venirea mea la Pitești.

De la primul om până la ultimul om, cu toții sunt foarte importanți pentru mine. Toți și-au adus aportul la acest rezultat, acest obiectiv. Pot doar să-i felicit și să spun că sunt mândru de ei. Din punctul meu de vedere, am trecut prin multe în viața asta. Viața mea a fost o cursă continuă cu obstacole. Nu mi-a fost foarte greu, chiar dacă au încercat și încearcă unii să găsească fel și fel de metode de a mă suspenda.

Îmi doresc doar să fac performanță, îmi doresc să fiu cel mai bun. Poate nu acum, dar cândva FC Argeș va fi cea mai bună. De ce? Pentru că putem.

I-am lăsat pe ei să-și facă prima, am încredere în ei. O să vă anunțam. Am zis să spună ce primă vor pentru meciul ăsta. Ne bucurăm pentru acest succes, iar de mâine ne pregătim pentru meciul cu Bistrița”, a spus Dani Coman, la zona mixtă.

FC Argeș a ajuns, astfel la 49 de puncte. FCSB, cu un meci în minus, are 43. Și chiar dacă va câștiga în ultimele două etape, iar piteștenii vor pierde cu Unirea Slobozia, campioana tot va rata play-off-ul.

Primul criteriu de departajare în cazul în care două echipe se află la egalitate de puncte este cel al meciurilor directe, unde FC Argeș are avantaj, după ce a învins-o pe FCSB în două rânduri: 2-0 și 1-0.